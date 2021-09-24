香港年內新股上市宗數跌26%　集資額跌出全球三甲

有一間會計師行預期，截至9月底止，本港新股宗數按年跌26%至73宗，總集資額按年增加37%至約2,885億元，跌出全球集資排名首三甲位，落得「梗頸四」。同時下調全年新股集資額預測，由130宗新股集資逾4,000億元，降至約110至120隻新股近4,000億元。不過，該行亦派定心丸，稱在沒有重大監管政策改變的前提下，香港仍有力爭取全球集資首三甲位置。

他坦言，中美關係維持緊張，第二至第三季度市場出現放緩，尤其是中資企業規劃上市時需考慮地緣政治因素，而VIE架構的公司首當其衝，但本港對中資企業有吸引力，預期中資概念股會繼續回流香港作第二上市。

他直言，監管為目前市場最大的不確定性，亦影響許多企業的上市進程，惟目前仍有約200間企業排隊上市，除了生物科技企業外，當中還有2間超大型新股「Mega IPO」，環球貨幣政策維持寬鬆，推動大量資金尋求高回報投資，亦有助支持新股市場發展。

另外，該會計師行認為，今年上海科創板及深圳創業板持續活躍，料分別集資1,700億至1,900億元人民幣，及1,100億至1,300億元人民幣，上市宗數達160至190宗及190至220宗。