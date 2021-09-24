【產經直播】港股尋底之旅未完？

2021年09月24日 16:12
  • 東網電視
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    港股周五(24日)走勢反覆，午後跌幅擴大，盤中曾跌逾400點，最終跌318點收市，收報24,192點。港股近日反彈純屬死貓彈，尋底之旅仲未完？
    藍籌股普遍向下，阿里巴巴(09988)是拖低大市元兇之一，股價再破底，跌2%過外，即市低見144元，到底仲要跌幾耐？
    體育用品股亦成跌市重災區，李寧(02331)、特步國際(01368)、361度(01361)、波司登(03998)等股價集體下瀉，有貨要止蝕？
    水泥股有沽壓，華潤水泥(01313)及中國建材(03323)向下，不過受限產降耗影響，水泥價格持續向好，而且發改委指下半年專項債規模會高於同期，是否趁回調吸納的機會？
    新能源概念股個別發展，不過風電股逆市炒上，新天綠色能源(00956)、中廣核新能源(01811)有得升，風電股何解咁強勢？其餘光伏、水電股又是否值得吸納？點揀先至好？
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