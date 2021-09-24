比特幣重上4.5萬美元 道期跌130點
2021年09月24日 16:21
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美匯指數報93.13；港匯見7.7848；離岸人民幣(CNH)報6.4661；美元兌日圓報110.36；歐元企1.1739，英鎊處1.3701。金價報1,754美元。布油報77.42美元，紐油報73.31美元。比特幣重上4.5萬美元水平。道指期貨跌130點。
●市後關注點
-22:00 美國8月新屋銷售
●港股午後沽壓加劇，恒生指數全日挫318點或1.3%，收報24,192點。國企指數跌128點或1.47%，至8,604點，科技指數跌140點或2.23%，至6,159點；主板成交1,475億港元。阿里巴巴跌2.76%穿底；恒大系跌幅擴大，恒大汽車插23.3%，中國恒大跌11.6%。 https://bit.ly/3i2NoHa
●歐股早段全線向下，德國運動服裝製造商Adidas和Puma分別下跌3.7%和2.5%。https://bit.ly/3zD63iI
●滬綜指跌29點，滬深兩市成交額連續第46個交易日超過1萬億元。https://bit.ly/3AFhrw3
●中國經濟：
-深圳市政府10月在港發行不超過50億離岸人民幣地方政府債。
-恒大債務危機衝擊，花旗警告：中國樓市恐陷熊市。
-內地將戰略石油儲備售予中石油子企。
-內地「能耗雙控」，多家上市公司報告限電影響。
-人行：13間網絡平台整改取得重要階段性成果。
●傳內地官員關注香港房屋問題，地建會：從未聽過有關消息。
●香港年內新股上市宗數跌26%，集資額跌出全球三甲。
●受越南抗疫經濟停擺衝擊，NIKE下調銷售預測。
●全球缺「芯」！八成半導體公司抱怨難覓熟練員工。
●IMF警告澳洲應緊縮房貸規範，遏止房市泡沫。
●「末日博士」警告：經濟過熱將換來全面滯脹。
●供應鏈最糟情況或年底出現，聖誕節出現空貨架？
●IDC：今年全球顯示器出貨量料創2012年來新高。
●美國次季家庭財富升至破紀錄的141.7萬億美元。