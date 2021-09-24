金管局總裁余偉文：南向債券通助兩地增投資渠道

債券通「南向通」周五正式開通，香港金融管理局總裁余偉文於儀式上表示，「南向通」開通具有多重意義。第一是互聯互通機制的進一步完善。過去幾年，國際投資者對人民幣資產的需求日增，互聯互通發揮積極作用，推動國際資金配置内地金融資產。

與此同時，內地經濟持續增長，境內財富不斷積累，內地機構和個人對配置境外資產的需求不斷增加。兩周前針對個人理財需要的「跨境理財通」開通，債券「南向通」更為內地金融機構新增一條多元、便捷的渠道，通過香港市場投資境外債券資產，滿足內地市場需求的同時，也可推動香港債券市場發展。

第二，「南向通」進一步深化香港和內地債市的互聯互通，加強兩地市場基礎設施的連接，是內地金融市場雙向開放的重要舉措。第三，「南向通」築起了風險可控的管道，讓境內的資金有序跨境流出，再次突出香港金融市場是内地對外開放安全可靠的渠道和窗口。

他續指，未來金管局將與人民銀行積極配合，做好「南向通」各項落實工作，按照市場發展和投資者需要，不斷完善提升「南向通」覆蓋面和運作機制，與「北向通」一道，更好地服務境內境外廣大的投資者，推動兩地金融市場健康發展。