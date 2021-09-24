北半球惡劣天氣衝擊產量　中國妥協回頭買澳洲小麥

內地可以不喝澳洲紅酒，可以不吃澳洲龍蝦，但面對北半球小麥短缺，還是選擇向果腹妥協。外媒報道，近期中國不得不大量採購澳洲小麥，因為受到北半球氣候衝擊，小麥作物品質下降導致全球產量短缺。

俄羅斯近期面臨惡劣天氣，美國和加拿大遭逢乾旱衝擊農作物，預計主要出口國產量將減少，不過全球主要糧食生產國澳洲預計將迎來連續第2年的豐收。

報道引述知情人士透露，中國目前已成為澳洲今年底即將收割的小麥的主要買家，截至目前已售出約500萬噸，中國收購近200萬噸。

有國際食品供應公司駐新加坡交易員表示，中國買家因為品質問題，近幾周取消了部分法國小麥訂單，並大舉轉向購買澳洲小麥。

中澳近年關係轉差，並引發貿易爭端，中國對澳洲的葡萄酒、大麥課徵反傾銷稅，並削減了澳洲煤炭和牛肉的進口量。

澳洲國民銀行(NAB)農業分析師齊貝爾(Phin Ziebell)表示，當情況涉及到糧食安全時，不管是中國或是任何其他國家，最重要的都是以合適的價格取得優質的小麥供應。齊貝爾指出，在貿易戰中國當然擺出高姿態，但現在糧食供應才是關鍵。