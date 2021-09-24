人行促防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險　提出3項措施

中國人民銀行發布進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知，提出三項工作措施。

上述提及的三項工作措施，一是建立部門協同、央地聯動的常態化工作機制。中央層面，人民銀行、中央網信辦、公安部等十部門建立協調機制，整體統籌和推動工作落實；地方層面，各省級人民政府落實屬地風險處置責任，依法取締打擊本轄區虛擬貨幣相關非法金融活動。

二是加強對虛擬貨幣交易炒作風險的監測預警。人民銀行、中央網信辦完善虛擬貨幣監測技術平台功能，提高識別發現虛擬貨幣交易炒作活動的精度和效率。金融機構和非銀行支付機構加強對涉虛擬貨幣交易資金的監測工作。各部門、各地區加強線上監控、線下摸排、資金監測的有效銜接，建立信息共享和交叉驗證機制。

第三是構建多維度、多層次的虛擬貨幣交易炒作風險防範和處置體系。金融管理部門、網信部門、電信主管部門、公安部門、市場監管部門密切協作，從切斷支付渠道、依法處置相關網站和移動應用程序、加強相關市場主體登記和廣告管理、依法打擊相關非法金融活動等違法犯罪行為等方面綜合施策，有關行業協會加強會員管理和政策宣傳，全方位防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險。

《通知》再次強調具有非貨幣當局發行、使用加密技術、分佈式帳戶或類似技術、以數碼化形式存在等特點的虛擬貨幣，如比特幣、以太幣等，包括泰達幣等所謂穩定幣，均不具有與法定貨幣等同的法律地位，不能作為貨幣在市場上流通。

《通知》明確指出，虛擬貨幣兌換、作為中央對手方買賣虛擬貨幣、為虛擬貨幣交易提供撮合服務、代幣發行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等虛擬貨幣相關業務全部屬於非法金融活動，一律嚴格禁止，堅決依法取締；境外虛擬貨幣交易所通過互聯網向我國境內居民提供服務同樣屬於非法金融活動。