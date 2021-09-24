攜程第二季Non-GAAP扭虧　淨利逾7億人幣

受惠於內地市場恢復，第二季收入58.92億元，按季及按年分別上升43.39%及86.33%。其中，最大的兩項收入來源住宿預訂及交通票務，分別已恢復至2019年新冠肺炎疫情前水平的72%及61%。

期內，住宿預訂收入達24.55億元，按季上升55.68%，按年增長95.77%；交通票務收入為20.66億元，按季升37.18%；按年增加79.65%。

攜程董事會執行主席梁建章表示，隨着全球疫苗接種率的提升，以及更有利的旅行政策出台，有利國際旅行市場回復。過去幾個月，旗下品牌在歐洲的機票預訂量持續高企，部分國家的預訂量已超過2019年水平，而內地旅行市場亦已復甦，未來會繼續順應市場變化，兼顧全球布局和內地發展。

總結上半年，淨利潤11.33億元；非公認會計準則淨利潤5.24億元，兩者均扭虧為盈。期內，收入按年升近27%至100.01億元。