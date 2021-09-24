發展商周六日推盤量大幅降至逾40伙
2021年09月24日 21:08
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一手成交持續暢旺，多個新盤項目的特色戶錄得成交。至於本周六、日未有全新新盤推售，令推盤量大幅降至逾40伙，惟多個發展商正積極部署，料10月將有多個樓盤陸續登場。
●Wetland Seasons Bay售出2伙 特色戶呎價21274元
新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第1期剛售出2伙，據一手銷售資訊網資料，項目的別墅WV8的地下A室，實用面積1,158方呎，連147方呎平台及964方呎花園，成交價1,818萬元，呎價約15,699元。至於另一個售出的單位為第5B座10樓B1室，實用面積738方呎，連402方呎天台，成交價1,570萬元，呎價約21,274元。
●啟德THE HENLEY III 1782萬售出兩房戶
恒基地產(00012)旗下啟德THE HENLEY III剛售出1伙，為第3B座31樓B室，實用面積540方呎，屬兩房連衣帽間間隔，成交價1,782.01萬元，呎價約33,000元。
●逸瓏灣8售連天台戶 成交價2355萬元
一手新盤保持熱銷。信和置業(00083)旗下大埔白石角逸瓏灣8剛售出1伙天台特色戶，單位為第2座19樓E室，實用面積932方呎，連502方呎天台，成交價2,355萬元，呎價約25,268元，為項目次高呎價。該盤已累售520伙，僅餘8伙待售，累積套現逾52億元。
至於同系的旺角ONE SOHO亦售出17樓A6室，實用面積298方呎，成交價786.2萬元，呎價約26,383元。
●傲瀧四房雙套單位6231萬售出
新盤特色戶有價有市。據一手銷售資訊網資料，新世界發展(00017)位於清水灣的傲瀧，售出1座7樓B室，實用面積1,601方呎，屬四房雙套間隔，連1,341方呎天台，成交價6,231.1萬元，呎價約38,920元。該單位設有私人升降機大堂，並享海景及山景。
項目開售至今共沽出674伙，連同車位銷售，共套現逾210億元，已沽出約99%單位。
●柏傲莊III再錄1宗終止買賣個案 累錄45宗
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III再錄1宗終止買賣合約個案。根據成交紀錄冊資料，該盤第8A座25樓C室，實用面積822方呎，分別於6月12日及21日，簽訂臨時買賣合約及買賣合約，成交金額1,936.5萬元，當時成交呎價約23,558元。惟有關交易已於本月23日終止。
該盤自公布拆卸重建後，已累錄45宗同類個案。
發展商早前已公布賠償方案，買家可自由選擇繼續完成買賣合約，或即時取消成交，均可以獲得額外津貼及利息補償，而取消交易的買家可獲定額賠償，有關金額會按買家當時已付的樓價、付款方式及首期等計算。