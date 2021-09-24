發展商周六日推盤量大幅降至逾40伙

一手成交持續暢旺，多個新盤項目的特色戶錄得成交。至於本周六、日未有全新新盤推售，令推盤量大幅降至逾40伙，惟多個發展商正積極部署，料10月將有多個樓盤陸續登場。

●Wetland Seasons Bay售出2伙 特色戶呎價21274元

●啟德THE HENLEY III 1782萬售出兩房戶

●逸瓏灣8售連天台戶 成交價2355萬元

至於同系的旺角ONE SOHO亦售出17樓A6室，實用面積298方呎，成交價786.2萬元，呎價約26,383元。

●傲瀧四房雙套單位6231萬售出

項目開售至今共沽出674伙，連同車位銷售，共套現逾210億元，已沽出約99%單位。

●柏傲莊III再錄1宗終止買賣個案 累錄45宗

該盤自公布拆卸重建後，已累錄45宗同類個案。

發展商早前已公布賠償方案，買家可自由選擇繼續完成買賣合約，或即時取消成交，均可以獲得額外津貼及利息補償，而取消交易的買家可獲定額賠償，有關金額會按買家當時已付的樓價、付款方式及首期等計算。