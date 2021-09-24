愉景新城銀主盤減價50萬　低市價2%售出

二手住宅市場交投放緩，做價有折讓的銀主盤吸引買家注意力，愉景新城一個套三房銀主單位，減價50萬元後以1,070萬元售出，低市價約2%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島1座極高層F室，實用面積約455方呎，兩房單位，獲買家以970萬元買入，呎價約21,319元。原業主於2014年9月以615萬元購入單位，持貨7年帳面獲利355萬元。

●西營盤高樂花園1座中低層A室，實用面積約340方呎，兩房間隔，外望海景，以750萬元獲承接，呎價約22,059元，屬理想價水平。

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九龍區

●鑽石山悅庭軒3座低層B室，實用面積約442方呎，兩房間隔，放盤叫價約840萬元，放盤兩個月，議價40萬元，以800萬元成交，減幅約4.8%，呎價約18,100元。

●啟德龍譽本月暫錄4宗交投，屋苑2B座中層D室，實用面積約306方呎，一房間隔，以800萬元沽出，呎價約26,144元。原業主於2017年4月以約641萬元購入單位，現帳面獲利159萬元。

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新界區

●馬鞍山聽濤雅苑8座低層C室，實用面積約721方呎，三房連套房間隔，以893萬元易手，呎價約12,386元。原業主於2009年以318萬元購入單位，持貨12年帳面獲利約575萬元，升值約1.8倍。

●粉嶺花都廣場本月暫錄約5宗成交，屋苑5座低層C室，實用面積約526方呎，三房間隔，以665萬元獲承接，面積呎價12,643元。原業主於1997年以300萬元購入單位，持貨24年帳面獲利365萬元，升值約1.22倍。

●大埔太湖花園9座中層G室，實用面積約355方呎，兩房間隔，開價約550萬元，議價後以545萬元沽出，呎價約15,352元。新買家為上車客，原本租住單位，感租金高企，低息環境下供平過租，決定轉租為買。

●上水名都3座低層B室，實用面積391平方呎，兩房間隔，議價後以509萬元售出，呎價約13,018元。原業主於2014年以290萬元購入上址，持貨7年帳面獲利約219萬元，升值約75.5%。

●青衣海欣花園1座低層C室，實用面積約491方呎，兩房間隔，原開價760萬元，減價14萬元或1.8%，以746萬元沽出，呎價約15,193元。原業主於2009年2月以約190萬元購入單位，現轉手帳面獲利約556萬元。

●荃灣愉景新城10座高層H室銀主盤，實用面積約658方呎，三房連套房間隔，本月初開價1,120萬元，減價後以1,070萬元沽出，呎價約16,261元，較同類型單位市價低約2%。