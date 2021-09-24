忘記點陣圖吧！FOMC明年換血　聯儲勢鷹派轉向？

美國聯儲局對未來利率走向的點陣圖顯示，當局最快新年開啟加息周期，不過市場似乎忽略了真正有投票權的聯邦公開市場委員會(FOMC)票委將於明年大換血，目前點陣圖的參考價值成疑。

事實上，點陣圖是個人預測，不區分投票和非投票成員，而部分成員的任期將在點陣圖覆蓋時間內結束，這並不是真正的總結性預測或承諾。儘管目前點陣圖顯示聯儲局明年會加息12.5個基點，2023年將再加息3次，但關鍵在於參與投票的有哪些成員，這就需要關注FOMC的票委輪換。

2022年，四位鷹派地區聯儲銀行行長將加入FOMC票委，包括聖路易斯聯儲行長布拉德、波士頓聯儲行長羅森格倫和堪薩斯聯儲行長喬治。這三位官員呼籲聯儲局盡快縮減縮QE。另外，還有還有克里夫蘭聯儲行長梅斯特，她鷹派的程度不高，曾預計QE能在2022年中期結束。

同時有兩位鷹派成員退出票委，分別是里士滿聯儲行長巴爾金和亞特蘭大聯儲行長博斯蒂克。另外，兩位鴿派成員退出票委，分別是芝加哥聯儲行長埃文斯和三藩市聯儲行長戴利。埃文斯曾表示在2024年初加息可能是合適的。

聯儲局在2022年順利鷹派轉向更具可信，到了2023年，FOMC的投票風向將發生變化，兩位鷹派地區聯儲行長哈克和卡普蘭重新加入票委，另外這兩年沒有投票權的大鴿派卡什卡利也將加入票委。