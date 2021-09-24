中美家庭財富兩極化　內地富人投資情緒降溫

美國聯儲局最快可能11月縮減買債規模，全球資產市場面對「收水潮」如臨大敵，惟中美兩國家庭的資產配置風格卻明顯有別。美國家庭因熱捧股樓兩市而帶動總財富創新高，今年6月底止更狂飆至141.66萬億美元（約1,104.94萬億港元），反觀中國富裕家庭對海外資產配置的情緒持續降溫，似為超寬鬆貨幣政策退場早有準備。

即使內地當局一直嚴控房地產資產相關金融風險，但智庫植信投資研究院發布今年下半年中國財富指數仍比上半年好，為115，反映內地富裕家庭在財富投資領域處於平穩向好的狀態。值得留意是，該報告指出僅20%富裕家庭打算在未來6個月購置商品房。

上述研究院的調查主要針對內地一線和重點二線城市的富裕家庭。在分項指數中，家庭財富指數為132，較上期水平高，表明家庭財富繼續處於增長，但投資收益指數略降，主因境內流動資產表現不佳而導致收益「縮水」；投資信心指數亦回落至113水平，足見富裕家庭對國內外的經濟形勢有所保留。

該研究院首席經濟學家連平指，過去半年內地居民財富仍在提升，雖然受訪家庭對宏觀經濟及政策環境不確定性的擔憂顯著降低，但內地富裕家庭對境外不動產投資比例已大幅降低，主因受海外疫情反覆、聯儲局收縮買債預期等因素影響。當中，僅15%持有境外資產，同時擁有海外金融投資及不動產的家庭比例只有4%。

他續指，香港因跨境資金流動優勢，成為內地富裕家庭在境外投資的主要市場，而港股通等政策的擴大，亦不斷提高境外投資股票的便利程度。除投資港股之外，香港、澳門地區的房地產資產，也為內地富裕家庭境外不動產投資的主流選擇。

另方面，美國聯儲局報告顯示，美國家庭累計財富在6月底躍升至141.66萬億美元，主要是股市上漲和疫情引發房地產熱潮，推動財富增加。

報告指，第二季美國家庭總財富規模按季上升5.84萬億美元，而期間標指總回報率略高於8.5%；同時，房地產升值也為美國家庭財富帶來逾萬億美元的進帳。不過，家庭儲蓄存款總額則從第一季的10.79萬億美元，下降至第二季的10.62萬億美元，顯示美國家庭在聯邦政府提供的實際救濟金後，仍未提高儲蓄水平。