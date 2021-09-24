恒大汽車：資金嚴重短缺　新能源汽車研發進展受影響

公司仍然在接觸不同的潛在戰略投資者，為集團引入新投資者，截至公告日期仍然在盡職調查及磋商過程中。集團亦正積極與潛在投資者商討出售集團的部分養生谷項目和海外資產，以提升本集團整體效率和補充營運資金。截至公告之日，集團尚未與投資者簽訂任何有法律效力的協議，是否能實現上述潛在出售尚有不確定性。如有需要，公司將適時根據上市規則作出進一步公告。

假如上述的戰略投資引入及╱或潛在資產的出售在短期內未達到任何進展，將導致集團缺乏進一步資金投入，預計會影響集團日常運作，令集團員工工資的支付情況及╱或其他開支支付情況繼續惡化，同時影響新能源汽車研發進展，對集團新能源汽車量產存在重大負面影響。

截至公告日期，集團面對資金嚴重短缺的問題。鑒於流動性壓力，集團出現部分日常開支暫停支付及相關供應商暫停供應的情況。考慮到上述改善流動性的困難、挑戰及不確定性，集團無法保證繼續履行有關合同下的財務義務。