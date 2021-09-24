【產經評論】全球收水無懸念　中美資本戰上演

美國聯儲局終於明確評論縮減買債路線圖，即收水有了時間表，同時預期會提早在明年上調利率，料明年至2024年會加息6至7次。顯然，面對經濟復甦，通脹升溫，雖然疫情尚未完全減退，但聯儲局已迫於無奈着手籌備啟動貨幣政策正常化。當全球銀根趨緊無懸念，零息時代不再，意味這些年資本無序擴張，股樓狂舞的日子瀕臨終結，而中美爭奪全球資本的戰役亦勢將白熱化！

面對天災人禍，物價上升，今年以來，中國一直強調不搞大水漫灌，而巴西、俄羅斯、南韓等央行更率先重啟加息周期。美國作為全球最大經濟體，其貨幣政策取態自然被視為世界周期去向的重要指標。然而，由於疫情反覆，聯儲局對收水一直採「拖」字訣，深怕過早行動會令經濟復甦斷纜。惟日復日、月復月的缺芯、缺勞工、運費與原材料及糧食飛升，實難令投資者信服通脹僅短期，市場開始有了收水共識。

看風駛舵的聯儲局既已確認很快收水及加息，意味全球貨幣政策必逆轉。隨着加息周期重啟，利息成本將再次在投資、營商和生活成本上佔重要席位；而市場流動性趨緊，將緩減甚至令「資產荒」消失，預示這場全球資產泡沫盛宴會告終，動盪無可避免。近期中港資產已率先進行大型調整，也許正為全球危機揭序，於政策消息的連番轟炸下，中國企業絕迹全球市值前十大排名，香港的科技、內房、濠賭及地產股輪流洗倉，惟美股依然故我，繼續高企。中港資產正逐漸調整至估值吸引的水平，美股卻仍高得危如累卵，未來資金不難作出選擇。更何況拜登政府欲加企業稅，將削弱企業盈利，企業回購股份的誘因亦會減少，足見美股升得愈高，他日只會跌得愈痛。

這次貨幣政策轉向，無疑也是中美資本戰一次關鍵較量，美國圖按全球資產泡沫爆破的劇本發展，最終施展美元霸權收割全球，偏偏中國今次不陪玩，先行着手消泡。由於新周期下銀根趨緊，資金落戶將變得更具選擇性，已率先去除水分的中國資產，會處於更有利的位置。可以預見的是，一旦市場認為中國產業整改已屆末段，就是美股暴冧之時！難怪拜登近日明言，不會與中國打「新冷戰」，就是深知美國愈是繼續推進與華脫鈎，就愈無法再利用中國供應鏈優勢，處境只會更艱難，目前只能以「拉幫結派」恫嚇中國。總而言之，全球放水量見頂，撞正兩強爭霸，投資者要準備好更大的動盪還在後頭，宜緊握扶手，思考如何分散風險，為資產保值。