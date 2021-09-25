東方日報B1：內房恐見熊　累經濟失速　下半年GDP難保5

花旗發表以「中國房地產的熊市」為題報告表示，若恒大最終能實現有序重組，內房行業仍可能面臨下行壓力。當局試圖通過實施價格下限，來應對恒大劈價出售樓盤，令樓價下跌情況，惟價格控制通常不管用。

樓市「全方位」收緊下，需求已大幅放緩。中指研究院數據顯示，單是今年中秋假期，部分重點監測城市商品住宅成交面積按年急降69%。房企投資意欲亦明顯減少，據報瀋陽、長春、福州、濟南和天津等多個城市於第二輪土地出讓流拍率超過30%。

為了避免恒大業主無法收樓，打擊民眾置業信心，市傳國家住建部已指示各地分支監督收集恒大樓盤業主房款的託管帳戶，若恒大想用戶口內的錢給供應商付款，也要先獲得批准，並要確保恒大的資金首先用來完成樓盤項目，言下之意還債都是其次。

恒大對於日前到期的美元債利息兌付繼續沉默。據報一些境外債券持有人在美國時間周四的最後期限前未收到到期票息。

不過，全球監管及金融機構連日派「定心丸」，歐洲央行行長拉加德表示，歐元區在恒大的風險敞口有限；早年因狙擊恒大而被香港證監會禁賽的香櫞研究創始人Andrew Left指，恒大不是中國的「雷曼時刻」。

另一家深陷財困的房企藍光發展周五公布，近期集團再新增到期未能償還的債務本息金額28.43億元人民幣或約15%，至215.07億元人民幣，正與有關金融機構積極協調解決方案。

東方匯理稱，因房地產行業放緩，內地第三季經濟數據遜預期，把中國全年國內生產總值(GDP)增長預測降至8.3%。瑞銀表示，中國在疫情防控上的清零政策令投資及消費承壓，第四季經濟活動恐面臨下行風險，料下半年經濟增長將大幅放緩逾7個百分點，至不足5%，全年拉勻計增長約8%，不排除下季降準一至兩次，並增加地方政府發債規模。