東方日報B1：內房恐見熊 累經濟失速 下半年GDP難保5
2021年09月25日 00:11
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以往是內地經濟主要前進動力的房地產業，正面臨史無前例的高壓調控，早年靠高槓桿、高負債、高周轉壯大版圖的龍頭房企中國恒大(03333)，其負債問題在本輪調控也隨之無法收拾。花旗警告，無論恒大最後的結局如何，中國樓價都面臨「大幅下跌」(Meaningful Downside)的風險。
花旗發表以「中國房地產的熊市」為題報告表示，若恒大最終能實現有序重組，內房行業仍可能面臨下行壓力。當局試圖通過實施價格下限，來應對恒大劈價出售樓盤，令樓價下跌情況，惟價格控制通常不管用。
樓市「全方位」收緊下，需求已大幅放緩。中指研究院數據顯示，單是今年中秋假期，部分重點監測城市商品住宅成交面積按年急降69%。房企投資意欲亦明顯減少，據報瀋陽、長春、福州、濟南和天津等多個城市於第二輪土地出讓流拍率超過30%。
為了避免恒大業主無法收樓，打擊民眾置業信心，市傳國家住建部已指示各地分支監督收集恒大樓盤業主房款的託管帳戶，若恒大想用戶口內的錢給供應商付款，也要先獲得批准，並要確保恒大的資金首先用來完成樓盤項目，言下之意還債都是其次。
恒大對於日前到期的美元債利息兌付繼續沉默。據報一些境外債券持有人在美國時間周四的最後期限前未收到到期票息。
恒大股價周五(24日)又瀉11.61%，被傳欠薪的恒大汽車(00708)更暴瀉23.36%至2.23元。恒汽周五晚上發公告，坦承資金嚴重短缺，出現部分日常開支暫停支付及供應商暫停供應，無法保證繼續履行有關合約下的財務義務。若引入戰略投資者或潛在賣產短期內未達到任何進展，將使集團缺乏資金投入，料影響日常運作，支薪等狀況惡化，打擊新能源車研發及量產。
不過，全球監管及金融機構連日派「定心丸」，歐洲央行行長拉加德表示，歐元區在恒大的風險敞口有限；早年因狙擊恒大而被香港證監會禁賽的香櫞研究創始人Andrew Left指，恒大不是中國的「雷曼時刻」。
據報內地銀行、保險公司及中國華融(02799)等金融機構，已停止向發展商「輸血」，如中信銀行(00998)上海分行已正開始排查給地產商的貸款，審視有關帳戶和還款條款；中國銀行(03988)正密切注視地產商客戶的狀況，防止風險蔓延至其他領域。來自A股上市銀行上海銀行消息稱，「現在預判不僅是恒大，槓桿最高的地產商也瀕臨流動性繃緊，甚至破產。」
另一家深陷財困的房企藍光發展周五公布，近期集團再新增到期未能償還的債務本息金額28.43億元人民幣或約15%，至215.07億元人民幣，正與有關金融機構積極協調解決方案。
東方匯理稱，因房地產行業放緩，內地第三季經濟數據遜預期，把中國全年國內生產總值(GDP)增長預測降至8.3%。瑞銀表示，中國在疫情防控上的清零政策令投資及消費承壓，第四季經濟活動恐面臨下行風險，料下半年經濟增長將大幅放緩逾7個百分點，至不足5%，全年拉勻計增長約8%，不排除下季降準一至兩次，並增加地方政府發債規模。