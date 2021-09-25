智庫：美國聯邦政府最快10月中旬觸及債務上限

隨着美國兩黨在債務上限問題上僵持不下，外媒報道，兩黨政策中心(Bipartisan Policy Center，BPC)周五(24日)發布一項研究指出，若情況依然未能解決，聯邦政府可能在10月15日至11月4日的時間內，開始無法支付部分到期款項。

美國眾議院周二(21日)表決通過，將暫停執行舉債上限至2022年，不過，由於兩黨仍未化解僵局，外界對於參議院周五的表決並不樂觀。

BPC經濟政策主管Shai Akabas表示，最新數據顯示，國會只有幾周時間解決債務上限問題，若兩黨遲遲未達共識，政府很可能無法支付即將在10月中旬到期的退休福利金、軍餉以及兒童稅收抵免等款項。

BPC研究指出，若政府最快在10月15日觸及債務上限，則11月中以前，財政部將出現2,650億美元的法案資金缺口，且部分欠款將無法償還；其後很快的，一些日常的社會福利、醫療保險和部隊工資項目的資金將無法得到保障。

BPC表示，財政部可以試着優先償付部分項目，或是選擇延後支付所有項目，等到收取足夠收入後再一次性支付，但這兩種方法後續均可能引發法律問題。