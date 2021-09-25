心癢去玩？嘉年華郵輪預訂爆單　勁過疫情前！

外媒報道，嘉年華郵輪周五(23日)表示，明年下半年的郵輪預訂量已經超過新冠肺炎疫情前的水平，且預計隨着全球航線重啟，業務將反彈回升。

嘉年華郵輪股價周五收報25.44美元，升3.04%。同業皇家挪威郵輪、加勒比遊輪分別收漲2.97%和2.86%。

嘉年華郵輪今年初獲美國衛生官員批准恢復營運，該公司旗下9個郵輪品牌中，已有8個品牌重啟航線，預計到10月底，將向遊客開放一半以上的總運量。

嘉年華郵輪日前公布2021第三季業績，經調整後虧損19.9億美元，每月平均燒錢率(Cash Burn Rate)為5.1億美元，現金流為78億美元。

嘉年華郵輪表示，2022年下半年累計的預訂量超過疫情前2019的預訂量，目前持有的現金流足以提供郵輪全面復航營運，未來也將穩定在正數。

然而，由於新冠肺炎變種病毒Delta傳染蔓延，公司稱，未來第三季的郵輪預訂量將不如第二季強勁，預計第四季的燒錢率將高於其他前幾季。

嘉年華郵輪的競爭對手挪威郵輪表示，變種病毒引發疫情升溫後，7月新淨訂單量略有下降，而皇家加勒比遊輪也指，快速蔓延的病毒對其訂單造成小幅度影響。