【銀行4.0】恒生力谷人性化FinTech　全面提升數碼銀行體驗

恒生在2019年至今，已落實超過670項個人銀行及財富管理服務的數碼創新及功能提升，涵蓋轉賬、信用卡、繳費、投資、保險各種銀行服務，鄭維章認為，客戶體驗的焦點，正在於如何將Human Touch融入數碼銀行。

他續稱，現時要提升數碼銀行的用戶體驗，最重要是理解客人需要，將其使用服務的過程連結成無縫體驗。以該行研究新的數碼銀行服務為例，推出前已經進行至少4至5輪用戶測試，正式推出後亦會根據用戶意見和數據分析不斷循環地作出優化。

鄭維章透露，截至今年中，恒生數碼銀行的登記客戶數目已達250萬，更成為主流的投資渠道，今年上半年透過該渠道投資的年輕客戶按年急增161%。該行為了提升客戶由開戶到投資的一站式體驗，不僅優化遙距開戶的步驟，將新客戶需要填寫的欄目縮減40%，亦推出新的「我的投資」版面，一個版面就清晰展示其持有的投資產品、賺蝕情況和市場資訊。

恒生銀行投資產品及顧問業務主管李佩珊亦指出，年輕客戶的財富管理活動愈趨活躍，推動該行年輕客戶資產管理規模(AUM)按年上升25%。同時，受惠於包括Signature優卓理財及優越理財在內的其他客戶，帶動整體財富管理業務有强勁表現，該行截至6月底的資產管理規模增長至接近6,000億元。