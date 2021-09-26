陳樂怡：後市不明朗因素多　宜選受國策支持板塊...

美國聯儲局主席鮑威爾表示，可能很快減慢買債步伐，有機會於11月議息會議採取行動，並認為於明年中完成行動為合適做法。當局下調經濟展望，指出變種病毒疫情拖慢經濟復甦，另一方面調高通脹預測，與當局早前認定高通脹為短期性的判斷明顯有出入。

鮑威爾又提到就業指標方面，只需要一份合理地佳的就業報告便可以滿足門檻，無須超級強勁的就業報告，反映當局對於通脹的緊張程度日漸提升，其他條件可稍為寬容。儘管鮑威爾再次強調縮減買債與加息為兩回事，但最新的利率點陣圖顯示，一半官員預期2022年加息，較原先預期提早，對於資產價格的影響不容忽視。再者，目前經濟復甦正在減速，退市更為棘手。投資者宜留意第4季度市場波動性將會加劇。

板塊方面，預計中國不願見恒大風波演變成系統性風險，但政府會否親自拆彈不得而知，債務重組以至宏觀局勢亦存較大變數，包括會否有其他內房受波及被逼倒閉、債券市場出現信心危機等。投資者宜對重債內房持審慎態度。若投資者有意趁調整買貨，宜選受國策支持的板塊，如可再生能源、電動車及國產消費。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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