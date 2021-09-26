陳鳳珠：受惠低息政策　香港樓市料仍向好

由於中秋節假期，內地A股於周初休市，港股在失去北水的支持下，曾跌穿24,000點關口，並反覆尋底，由今年高位31,100點水平，累計已下跌逾7,000點。受恒大事件影響，內銀或就恒大貸款計提損失準備，因此內房及內銀均受壓，惟其後恒大如期支付公司債利息，且集團或有機會進行重組，因此暫時紓緩違約的憂慮。

另外，中國人民銀行自2月以來，重啓14天逆回購，向市場進行淨投放，以維護季末資金流動性平穩，料A股走勢或持續向好，有助支持港股走勢。此外，美國聯儲局議息聲明表示今年經濟前景將顯著下調，但加息步伐或較預期早，短期內縮減買債計劃，惟未有明確時間表。預期市場已消化當局或於今年底前縮減買債規模，議息結果對股市影響不大。

除內房外，市傳中央或要求香港地產商配合解決本港房屋問題，拖累本港地產股曾顯著下跌。相信內地一直關注本港民生議題，但不代表內地會對本港樓市作出調控，預期大方向為提供更多公營房屋以保障基本民生需要。其實本港政府近年已與發展商合作，如通過土地共享先導計劃發展公營房屋，亦有一半過渡性房屋用地由發展商無償借出，因此發展商一直有配合政府以解決房屋問題。不過目前申請農地發展的審批較慢，因此未來或可加快審批程序，而地產商亦可捐出更多土地進行公私營合作，一方面有助增加房屋供應，另一方面可提升農地儲備的有效轉換率，因此捐出更多農地並不代表對地產商發展不利。

而今年本港樓價仍然向好，差估署早前公布2021年7月的私人住宅售價指數為396.3點，創26個月新高，與2019年5月的歷史高位396.9點只差0.15%。樓價今年連升7個月，累計升幅達到4.3%。預期本港樓市受惠低息政策持續向好，估計全年樓價仍有上升空間。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

(筆者為證監會持牌人士，並沒有持有上述股票)