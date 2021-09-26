鄺紫珊：低碳商機料成全球投資趨勢

美國今年重返巴黎氣候協定，而歐美各國也陸續承諾於2050年將實現碳中和目標，至於中國二氧化碳排放更目標於2030年前達到零排放，可見「減碳」已成為未來世界的重要趨勢。

受碳中和的投資商機帶動，與ESG(環境、社會及管治)相關的指數都有不錯的上升，升幅更優於傳統股票指數。好像標普500 ESG指數自去年3月全球疫情爆發以來已上升超過50%，而根據Bloomberg統計，有關ESG指數最近的3個月、近6個月、今年以來，甚至是近3年以來升幅表現均好過標著 500指數及MSCI全球指數同期升幅，故未來對與低碳有關的基金及股份的後市仍可以預期。

低碳商機相信已是全球的投資趨勢，低碳飲食也是佔重要一環，及潮流所向，以植物肉為例，全球植物性肉類市場預計至2027年，其年複合增長率達15%，估計可達149億美元，故產業增長亮麗。

根據聯合國氣氛變化的報告指出，過去5年是自1850年有紀錄以來氣溫最高的年分，如果再不加以控制碳排放量，在本世紀結束前，氣溫上升將會導致魚類生物量減少25%，故控制碳排放量是未來10年全球必須急速要處理的重要議題。目前全球正朝向由高碳排放石化燃料轉為低碳、甚至是零碳的替代能源，以蘋果為例，至2030年其所有業務及其製造供應鏈都必須實現碳中和。

全球政府及企業正努力減低碳排放量，將衍生出不少投資商機，包括天然氣、新能源、可再生能源、玻璃市場等。碳中和的趨勢興起，帶動全球節能減排市場，其商機十分可觀，投資者可多注意有關的投資標的。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊