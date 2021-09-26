今年投入近400億元！創投資金看好能源儲存前景

再生能源熱潮帶動儲電技術日益重要，不少大型投資公司都追上潮流，積極向研發電池技術的初創業者注資，冀培養出一家明日的行業領頭羊。

根據PitchBook統計，過去一年投資者對能源儲存技術愈來愈感興趣。今年以來，創投資本公司累計向充電式電池公司注資49億美元(約382億港元)，遠高於2020全年的16億美元。

據悉，德州太平洋集團(TPG)、阿波羅全球管理(Apollo Global Management)、Paulson & Co.等資金雄厚的投資巨擘，近月皆投下數億美元，將要資助長效電池(long-duration batteries)研發。

與手機或電動車電池相比，長效電池可儲存更多電能且供電更長時間，從6小時到數天不等，這有助於克服再生能源無法全天產生電力的缺點。當客戶需要用電時，長效電池能將電力釋放至電網，減少對化石燃料的倚賴，在暴風雨過後也可作為備用電力來源。

據美國能源資訊局(EIA)8月的報告，2001到2023年電力公司預估安裝可生產10,000百萬瓦(megawatt)電力的大型電池系統，約是2019年的10倍。電池系統得以大幅擴增，歸因於電池價格更便宜，從2015到2019年，電池儲存成本大幅下降72%。美國能源部7月公布10年內電網規模長效能源儲存成本降低90%的目標。