葉尚志：華潤電力前景看高一線　目標價26元

港股未能擺脫反覆向下尋底的走勢，要注意短期跌勢仍有加速的機會，恒指有繼續朝著23,000點的傾向。事實上，港股正以一個台階、一個台階的被下移，從第2季的27,000至29,500點區間、下移到過去2個月的25,000至26,800點區間，而現時正處於新一輪的下放過程中。以平均2,000點的交易區間來估算，估計恒指最新的一個台階運行範圍會在23,000至25,000點。

在碳中和的國策下，新能源發電已逐步成為市場的焦點，而近期在聯合國大會中提出，中國將大力支持發展中國家的能源綠色低碳發展，不再興建新的境外煤電項目。華潤電力的發電結構亦已進行了優化改變，截至6月底的非火力發電(包括風電、水電以及光伏發電)，已達到有接近15,000兆瓦，佔總體裝機容量有31.7%，並預計在2025年底可以進一步提升到超過50%。隨着可再生能源的裝機容量佔比持續增加下，估計華潤電力的估值亦可獲得進一步提升，建議可於21.5港元以下買入，目標價26元，止蝕位18元。

第一上海首席策略師葉尚志