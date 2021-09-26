宏利：ESG因素影響央行決策

美國聯儲局日前議息，市場自然聚焦於議息後主席鮑威爾的措詞及其政策決定。事實上，隨着市場對環境、社會及管治(ESG)的認知提高，對全球政策利率的未來走勢，持相對以往較溫和的看法。因為不少央行已將氣候變化的影響，納入到評估經濟增長和風險之內，當中部分央行現正修改其職責，加入實現更公平增長的任務。

新型冠狀病毒可能在結構上推高財政開支、以及更多政府政策干預，從而使政府債券發行量大幅上升。經濟師無疑已嘗試和測試不同的方法，在經濟展望中納入政府開支增加的因素；但政府如何運用財政和用於哪些範疇會對經濟增長產生重大影響。

在ESG當中，E(環境)因素在許多方面較S(社會)及G(管治)因素更可量化，並更容易建立模型和情景分析。「E(環境)」領域亦已開展大量研究工作，不少央行已將氣候變化的影響，納入到評估經濟增長和風險之內。因此，氣候變化對納入環球經濟展望的基礎至關重要。

《巴黎協定》旨在把全球暖化控制在工業革命前水平高攝氏2度之內。因此，不少經濟師已將2050年底前全球氣溫上升攝氏2度的情景納入分析模型。方便制定包含不同水平的碳排放濃度、或全球氣溫變化的情景，最後將有關情景納入經濟預測。

氣候變化的影響因地而異，舉例說，歐洲和北美等較寒冷地區，生產力可能會提高，主要是因為農業生產力和建造活動的預期增長；較暖和地區則可能會出現相反的情況，例如南美洲和亞洲。

與此同時，公共政策變化有關的轉型風險亦要納入考慮，例如碳稅和碳排放計劃。另外，太陽能和風能的生產成本一直穩步下降，而碳收集和封存技術取得突破，亦可能意味着未來或會出現重大變化。值得注意的是，相關政策決定或會對經濟增長帶來連鎖效應，因此亦應納入宏觀分析。例如，來自公共政策變化的官方收入，透過工資和相關資本投資，回流到經濟體系內。

宏利投資管理高級宏觀策略師 Sue Trinh