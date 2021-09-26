全球推動綠色能源　何解令食品業叫苦連天？

近年全球主張減排，大力推動綠色能源，竟會打擊食品業？兩個看似毫無關連的範疇，中間原來存在資源競爭。

外媒報道，為響應政府推動綠能的計劃，有煉油公司將生質柴油納入產品組合。然而，生質柴油的原料是食用油，衍生能源業者要與食品業者爭奪食用油供貨的局面，繼而推高食用油價格，令食品業者叫苦連天。

生質柴油的原料通常是食用油，食用油則是提煉自植物或動物脂肪。各大煉油廠轉攻生質柴油，今年已把多種食用油價格推升到歷史高峰，讓食品公司擔憂不已。根據分析員及煉油業者的聲明，能源業對植物油的興趣才剛剛起步。報道指出，埃克森美孚8月提出在加拿大投資生質柴油的計劃，馬拉松石油、Phillip 66及Holly Frontier等企業為免落後形勢，也開始追趕相關計劃。

美國農業部預估，今年全美用來製造生質柴油的黃豆油總量達115億磅，較2019年多三成，也較美國國內黃豆油消耗量多逾45%。估計今年黃豆油的平均價格為每磅65美仙，較兩年前的價格高出一倍有多。

美國烘焙師協會行政總裁Robb Mackie表示，該會支持再生燃料和推動綠能，但黃豆油價格升得太多，成員都擔憂其的資金狀況不足以負荷。美國甜甜圈業者Krispy Kreme指出，該公司產品漲價的原因是「原料成本壓力很大，尤其是食用油」。

美國能源資訊署預計，至2024年生質柴油年產能將達到51億加侖，雖然只佔石油提煉產出量的一小部分，但仍遠高於2020年底的6億加侖。大宗商品經紀商Stone X估計，至2028年，美國再生柴油和生質柴油產業將需要近300億磅的黃豆油、芥花油、廢食用油和動物油脂等原料。全球最大生質柴油提煉商Neste美國地區總裁貝恩斯表示，飛機和道路交通對再生燃料的需求只會持續增加。