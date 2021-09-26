郭家耀：本港地產股抗跌力不俗
2021年09月26日 10:30
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(Getty Images)
近日本港地產股急跌，源於外國傳媒上周五報道，3家本港地產發展商與1位香港政府顧問透露，內地官員今年在1個非公開會議上傳達信息，要求他們投入資源和影響力來支持國家利益。報道引述1名接近內地官員的消息人士，指地產商被告知遊戲規則已改變，北京不會再容忍「壟斷行為」。由於市場對早前科網、內房及澳門博彩行業的監管記憶猶新，深恐若中央一旦下重手，會對現有業務模式有很大變化，影響盈利及估值水平。
有投行更預計，若發展商農地免費轉贈政府，恒基地產(00012)及新鴻基地產(00016)由於坐擁最多新界農地，估值下行風險最大，相反長實(01113)和新世界發展(00017)的業務較為分散，信和置業(00083)的土儲多來自拍賣，所受影響將會較少。當然，政策會否那麼極端仍要拭目以待，何況最終政策目標是提供更多公私營房屋滿足需求，並不是非要將樓價打壓下來不可。香港有近半家庭擁有自置物業，樓價急挫引發的負資產效應，1997年至2003年的經驗仍是歷歷在目。
事實上，本港地產股的財政實力遠較內房穩健，大部分淨負債比率處於30%以下，加上投資物業已累積相當數量，為公司帶來穩定現金流，出現內房現時所面臨的債務危機相當低，加上本港地產股的資產淨值折讓普遍達五成，相信低廉的估值有助限制下跌壓力，所以出現像內房股價暴瀉的可能性應該很低。
嘉華國際(00173)現時在香港及內地的土地儲備約175萬平方米，集團繼續積極尋找投資機會，並適當地控制土地成本。本港及內地項目銷售成績理想，集團應佔合約銷售額達96億元，下半年多個項目將陸續推出，加上截至6月底待入帳應佔合約銷售總額約174億元，為未來盈利奠定堅實基礎。
集團亦擁有多元化投資性物業組合，包括甲級寫字樓、酒店及服務式公寓和特色商舖。截至6月底，集團投資物業組合面積達27萬平方米，持續提供穩定租金收入。公司財務狀況穩健，6月底集團淨負債比率下降至33 %，未提取銀行貸款約136億元，充裕資金有助把握市場機遇。公司目前資產折讓達70%，預測息率超過6厘，估值相當吸引。
獨立股評人 郭家耀
(本人沒持有上述股份)