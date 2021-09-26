郭家耀：本港地產股抗跌力不俗

近日本港地產股急跌，源於外國傳媒上周五報道，3家本港地產發展商與1位香港政府顧問透露，內地官員今年在1個非公開會議上傳達信息，要求他們投入資源和影響力來支持國家利益。報道引述1名接近內地官員的消息人士，指地產商被告知遊戲規則已改變，北京不會再容忍「壟斷行為」。由於市場對早前科網、內房及澳門博彩行業的監管記憶猶新，深恐若中央一旦下重手，會對現有業務模式有很大變化，影響盈利及估值水平。

事實上，本港地產股的財政實力遠較內房穩健，大部分淨負債比率處於30%以下，加上投資物業已累積相當數量，為公司帶來穩定現金流，出現內房現時所面臨的債務危機相當低，加上本港地產股的資產淨值折讓普遍達五成，相信低廉的估值有助限制下跌壓力，所以出現像內房股價暴瀉的可能性應該很低。

集團亦擁有多元化投資性物業組合，包括甲級寫字樓、酒店及服務式公寓和特色商舖。截至6月底，集團投資物業組合面積達27萬平方米，持續提供穩定租金收入。公司財務狀況穩健，6月底集團淨負債比率下降至33 %，未提取銀行貸款約136億元，充裕資金有助把握市場機遇。公司目前資產折讓達70%，預測息率超過6厘，估值相當吸引。

獨立股評人 郭家耀

(本人沒持有上述股份)