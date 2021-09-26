美國借國安法抹黑香港　陳茂波：營商環境仍優良

國家外交部早前發表《美國干預香港事務清單》，羅列逾百項例證指美國企圖透過打「香港牌」遏制中國發展，財政司司長陳茂波周日(26日)在其網誌表示，清單揭示美國以刻意鼓動甚至直接介入的方式，作出破壞香港繁榮穩定的卑劣行徑，強調香港營商環境依然優良並充滿活力，前景機遇無限，加上兩地市場互聯互通機制逐步擴大，從滬港通到深港通的全年成交額由2014年的不足2,000億人民幣，增至去年逾15萬億人民幣可見一斑。

陳表示，《香港國安法》被美國借機污蔑，抹黑香港營商環境及發展前景，但自《香港國安法》落實後，香港由亂轉治，社會回復安寧和穩定，包括營商環境依然優良並充滿活力，滬港通到深港通的成交額上升，兩地在產業合作發展亦不斷加強。以創科為例，中央加大力度從政策上扶持香港發展，包括支持香港建設成國際創新科技中心，又把中央和地方財政科技計劃對港開放，讓香港的大學及科研機構能直接申請內地的研究經費和參與相關的研究項目，亦有20多個國家級科研平台在港落地。

陳又指，美國或其他國家應切實尊重中國的國家主權，遵守國際關係的基本原則，不應干預香港事務，又認為香港會繼續是自由、公平和開放的市場，歡迎世界各地的企業和投資者，前來發掘發展機遇及分享發展利益。