【星期一‧炒啲乜】港股危機四伏 9月尾市不宜進取？
2021年09月26日 11:00
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內地房企債務危機仍未解除，上周初突然傳出香港主要地產商被要求協助解決樓荒，地產股大冧，加上科技股等頹勢持續，拖累港股曾插穿24,000點大關，挫至23,711點的逾11個月低位，4個交易日累跌728點；而本港四大發展商包括恒基地產(00012)、新鴻基地產(00016)、新世界發展(00017)及長實集團(01113)全周市值更合共蒸發超過740億港元。
另邊廂，美國聯儲局日前議息會議後取態轉「鷹」，刺激10年期美國國債孳息率升穿1.4厘，而美股三大指數個別發展。
展望本周，市場繼續關注中國恒大(03333)財困的最新發展，如此前傳出中央擬將其一拆三重組，並納入國企。投資者在9月最後一周，入市前不妨參考以下專家的財經分析及建議，嚴控風險。
1、【陳樂怡：後市不明朗因素多 宜選受國策支持板塊...】
2、【陳鳳珠：受惠低息政策 香港樓市料仍向好】
3、【鄺紫珊：低碳商機料成全球投資趨勢】
4、【曜熊理財：香港基金短期調整為主】
5、【葉尚志：華潤電力前景看高一線 目標價26元】
6、【郭家耀：本港地產股抗跌力不俗】