【星期一‧炒啲乜】港股危機四伏　9月尾市不宜進取？

另邊廂，美國聯儲局日前議息會議後取態轉「鷹」，刺激10年期美國國債孳息率升穿1.4厘，而美股三大指數個別發展。

1、【陳樂怡：後市不明朗因素多 宜選受國策支持板塊...】

2、【陳鳳珠：受惠低息政策 香港樓市料仍向好】

3、【鄺紫珊：低碳商機料成全球投資趨勢】

4、【曜熊理財：香港基金短期調整為主】

5、【葉尚志：華潤電力前景看高一線 目標價26元】

6、【郭家耀：本港地產股抗跌力不俗】