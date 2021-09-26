疫情帶動本地消費　 超市逆市擴張搶舖

新冠肺炎疫情爆發至今已超過一年，香港人早已習慣居家抗疫生活，同時刺激日用品等消費大幅上升，帶動超級市場繼續拓展業務，在民生區積極開店。美聯工商舖資料研究部資料顯示，近大半年民生區的超市頻錄租務，當中不乏加租個案，加租幅度介乎10%至13%。

綜合美聯工商舖資料研究部、美聯旺舖及市場資訊，新界大埔安泰路1號大埔廣場地下舖位獲超市承租，月租約31萬港元，舊租客是連鎖港式茶餐廳，新租金上升約12.7%。另外，傳統民生區亦繼續錄得承租個案，土瓜灣下鄉道舖位，月租約9萬元，新租金較上手藥房上升約12.5%。

由於需要大量空間用作倉存，因此超市傾向承租都是逾千平方呎以上的大面積舖位，以面積約2,000方呎的大型超市為例，由於需要配備冷房及大量雪櫃保存冷凍食品，因此選擇舖位時對電力供應有較高的要求，一般電力要求至少三相250Amp或以上，門面寬闊約20呎，可以分隔出口及入口最為理想，並多選址於人流暢旺地段，方便上班一族放工後易於購買所需貨品。雖然，行業的盈利空間一直保持平穩向上勢頭，但以薄利多銷經營模式為主，相比傳統零售業，例如珠寶首飾及名牌衣服等奢侈品遜色，故難以進軍一線地段核心地區開業。

美聯旺舖營業董事梁國文表示，現時市場上大面積的吉舖為數不多，因此超市行業現有門店若經營情況理想，亦會傾向以續租為主。近年全港各區，尤其新界西、長沙灣和深水埗一帶都有多個大型住宅群相繼落成，有大量年青家庭移入區內，潛在消費力龐大，此行業亦會把握機會在上述的地區落戶。由於全球多國疫情仍然反覆，香港未來仍可能有爆疫風險，相信超市行業在可預見將來仍有頗大的生存空間。