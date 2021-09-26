阿里巴巴制定ESG及共同富裕兩大社會責任戰略

張介紹，阿里巴巴的ESG戰略，將圍繞中國的「雙碳」目標來製定阿里巴巴的「碳中和」路徑。集團將推出「技術普惠人才培養計劃」，面向廣大縣域的中職學生進行職業規劃，培養他們的興趣與技術能力，未來希望能為欠發達地區培養超過20萬的數碼化人才。

同時，阿里將派駐「鄉村振興技術官」到田間地頭去，通過送技術下鄉，希望為縣域提供技術保障、培訓與支持，為鄉村提供更有力的技術人才支撐。

另外，360集團創始人、董事長周鴻禕亦在峰會上表示，互聯網企業要發揮「上山下海」精神，要甘當配角。「上山」就是響應國家號召，發展國家急需的硬科技，勇當主角，攀登科技高峰。「下海」就是要下數碼化市場藍海，在數碼化新時代，政府和傳統企業會成為主角，互聯網企業要甘當配角，把「互聯網思維」轉變為「數碼化思維」，用雲計算、大數據、人工智能等數字技術和各行各業深度融合，輸出產品思維和用戶思維，幫助傳統企業用數碼化技術優化業務流程、改造商業模式，把數碼化基因融入傳統企業。