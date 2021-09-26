商務部：今年8個月新車銷售按年升13%

內媒報道，中國商務部消費促進司副司長王斌表示，今年以來汽車市場整體保持回穩向好的發展走勢，各項主要指標都超過疫情前的水平，預計今年全年汽車銷售有望實現正增長，扭轉連續3年持續下滑的局面。

王斌指出，今年前8個月，新車銷售1,655.6萬輛，按年增長13.7%，較2019年同期增長2.8%；新能源汽車銷量大幅增長，期內銷售179.9萬輛，按年增長1.9倍，佔新車銷量的比重首次接近11%，而8月的銷量繼續刷新單月歷史紀錄。

王又指，內地二手車交易持續活躍，首8個月二手車交易量超過1,139萬輛，按年增長40.4%，較2019年同期增長22.8%。單計8月，二手車與新車的月度交易之比達到0.83，創歷史新高，在跨省通辦政策的推動下，二手車異地交易更加活躍。

不過，中國月度新車銷量由今年5月開始連續4個月負增長，8月降幅按月擴大5.9個百分點。他解釋，去年同期國家及時出台了促進汽車消費的政策措施，汽車需求得到集中釋放，使去年基數明顯提升；其次受今年8月疫情影響，加上目前汽車晶片緊張狀況沒有緩解等多種因素的影響，一部分熱銷的車型和汽車零部件的生產供應和消費需求都有所放緩。

另外，從發展趨勢角度來看，內地汽車市場經過連續多年的快速增長，還受環保、交通、安全、收入等因素的影響，逐步進入平穩發展期。

王斌稱，下一步商務部將加快推動構建梯次消費、高效使用、綠色循環的汽車市場發展新格局，深化汽車流通領域放管服務改革，推動出台相關措施，激發汽車市場活力和內生動力等。