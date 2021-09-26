澳洲礦商重金禮聘卡車司機　飛機師成招攬對象

新冠肺炎疫情令澳洲礦商缺乏礦工與卡車司機的問題惡化，要千方百計招工維持營運，除了最基本的提高薪酬待遇之外，還要提供包含和牛等優質膳食來增加吸引力。有礦商甚至看準大量航班停飛，招攬飛機師來開卡車，以紓緩人力不足。

外媒報道，疫情暴露出全球礦業最脆弱一面，礦商一直因應全球各地礦場情況，調度其專業礦工人來維持營運效率。惟爆疫後多國封鎖邊境並要求入境人士隔離，使礦商陷入礦工不足的窘境，唯有提高待遇搶人，從而增加經營成本，最終反映在礦砂行情上，不斷推高金屬價格。

據報，為了爭取足夠的卡車司機，礦商Roy Hill提高薪酬，包括今年年終獎金是底薪約50%，偏遠礦場的餐單提供包括和牛與純素食等滿足各種飲食需求。該公司最近甚至跟澳洲航空簽協議，聘用其部份長途航班機師來開卡車。澳航預期國際航空旅行在今年12月前仍受限制，此舉可解決機師生計。

澳洲礦商Mineral Resources表示，若卡車司機不足問題惡化，至明年6月底止一年的鐵礦砂輸出量，將較其預測減少約14%。該公司極依賴司機把鐵礦砂從礦場開卡車運送至港口，目前最重要的事情，就是引進新的人力來澳洲工作。

西澳省礦業與能源商會估計，該省礦業與資源開發產業至2023年中需要工人數量，可能較目前增加4萬人，至超過17萬人。若未能從海外引進工人，業界可能缺工3.3萬人。