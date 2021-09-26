積金局：次季MPF自願供款額破季度紀錄

積金局主席周日(26日)發表網誌表示，在該局積極推動下，自願性供款總額一直持續上升，由2004年的23億增至2020年的141億港元，增幅達5倍；單計2021年上半年，金額逾75億，當中第二季的供款額以季度計算，更是為歷年之冠，近38億元。

近年，不論是作出自願性供款的僱主數目，還是僱主作出的自願性供款總額皆有增加。在2020年，接近2萬名僱主為超過39萬名僱員作出自願性供款，總額超過125億元，較2019年的112億元增加11%，可見香港越來越多僱主願意為僱員的退休保障多走一步。

在2020-21年度，積金局就逾期供款或欠交供款的個案向僱主發出約30萬份附加費通知書，僱主須支付的附加費總額約7,000萬元，相信僱主遲交強積金供款的其中一個原因是由於他們過於依賴紙張及人手工序處理強積金供款。

局方預期，當構建中的積金易平台正式投入運作後，僱主便能全面以電子化方式管理僱員的強積金，大大簡化目前強積金繁瑣的行政工序，亦可避免因手民之誤而導致逾期供款以致須繳交附加費的情況，有助僱主提升運作效率和減省行政成本。