克魯格曼：恒大非「雷曼時刻」　更像日本泡沫爆破前

他表示，恒大危機顯示中國很可能正經歷「babaru時刻」(泡沫時刻)。「babaru」是日文的外來語，意思是泡沫bubble。1980年代末期，日本遭遇「泡沫經濟」，當時許多資產價格狂飆，尤其是商用不動產，後來全面崩跌。

克魯格曼指出，日本資產泡沫爆破雖未導致金融崩潰，但經歷了一段漫長的經濟疲弱期。從許多方面來看，中國的現況與日本大不相同，但總體經濟情況卻有一點與當年日本泡沫快爆裂時非常類似。一方面，中國的人口結構愈來愈像日本，工作年齡人口在2015年達到頂峰，儘管一胎化政策已廢除，人口下降趨勢至少近年之內無法逆轉。

另一方面，如同泡沫年代的日本，現在中國的經濟嚴重失衡，包括消費者支出疲弱，投資水位很高。投資支出佔GDP比率超過40%，對一個人口成長快速、技術進步直追富國的經濟體而言，或許是合理的；但中國在整體技術水平上仍落後西方和日本，生產力成長也在趨緩。

克魯格曼認為，中國面臨轉型，但當局調整的腳步拖拖拉拉，繼續以大量授信拉抬支出，如此無可避免地導致恒大這類的債務崩盤。