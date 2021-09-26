棕櫚油年內飆升25%　分析料明年始見回落

大宗商品期貨價格持續飆升，近期棕櫚油期貨更飆升至4,665馬來西亞元，使到年內累計漲幅逼近25%。全球知名植物油分析師、印度消費品公司Godrej International董事Dorab Mistry周六表示，由於印尼提高出口稅，疊加預計明年初供應緊張，棕櫚油期貨價格將持續走高，明年3月份將開始回落。

棕櫚油是目前全球生產量、消費量和國際貿易量最大的植物油，經過精煉分提，可以得到不同熔點的產品，分別在餐飲業、食品工業和油脂化工業擁有廣泛的用途。全球棕櫚油產地主要分布在東南亞和非洲，印尼、馬來西亞和尼日利亞是世界前三大生產國。

數據顯示，今年棕櫚油期貨的平均價格為3,908馬來西亞元，其在今年第三季的升幅已達23%。Mistry預計，今年10月至明年2月期間，棕櫚油每噸交易價格將在4,000至4,400馬來西亞元之間波動，到明年3月份，棕櫚油可能開始有所回落。

印尼是全球最大的棕櫚油生產國，也是最大的生物柴油生產國，該國自2006年開始對生物燃料的採購和消費進行嚴格管控。印尼上月將9月份的棕櫚油出口稅從之前的每噸93美元上調至每噸166美元。Mistry說，印尼生物燃料授權和提高出口稅將給棕櫚油價格一部分支撐。