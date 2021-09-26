中美關係持續緊張　華企查詢赴港上市增4成

中美關係持續緊張，有意赴美上市的中資企業，須面對兩地監管收緊的雙重夾擊。有投行人士透露，近數個月查詢在港上市的個案，較消息傳出前增加四成以上，當中以科網、醫療健康公司為主。不過，近期港股市況波動，當中不少查詢個案仍在觀望階段。

美方加強監管中資概念股，源自除牌前在納斯達克市場上市的內地連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡，於去年4月爆出的「造數」醜聞，引起當地市場對中資概念股審計底稿的關注。為堵塞監管漏洞，美國去年12月通過《外國公司問責法案》，禁止連續3年未能通過美國上市企業會計監督委員會（PCAOB）審計的企業上市。近期更多番警告，中概股或存有空殼公司的潛在風險，並提醒投資時應審查其財務報告、風險等。

此外，內地已推網絡安全審查辦法，要求掌握大量用戶數據公司到海外上市前，須向相關機構申報有關網絡安全的審查。儘管有傳香港不會獲得內地監管當局豁免，若採用可變利益實體（VIE）架構的中資企業赴港上市，仍需接受內地當局的審查。

不過，該人士指，由於審計底稿並非企業「自己可以搞掂」，而香港向全球資本開放，必然是其中一個選擇，特別是原計劃到美國掛牌的企業，多數都有考慮過在港上市的可能性。即使上市估值會削減，亦要通過中國當局的審批，但相信來港總會比赴美容易，至少「都叫上到市」。

縱然今年首三季中資企業赴美上市的集資額按年升逾58%至146.6億美元，宗數亦增加64%至41宗，但尋求上市的公司在中美對壘的環境下腹背受敵，8至9月罕見地連續兩個月錄得零宗中概股赴美上市個案。

事實上，已有多間中資企業棄美上市，包括貨運平台Lalamove、醫療數據公司零氪科技、手遊語音社交平台廣州趣丸網絡等，並正計劃改道至香港掛牌。音訊分享平台喜馬拉雅已於本月向聯交所遞交上市申請，市傳其集資額更有可能高於原本計劃的5億美元（約39億港元）。

除了香港有「大禮」，一眾亞洲科技新星亦得到更多關注。有參與上市前融資的基金界人士直言，基於無法估計內地何時再「出招」收緊監管，最近多留意了亞洲區內的科技公司，例如印度、新加坡、台灣等市場的初創科企。「以往不是不知它們具有潛力，但內地的企業始終有地理優勢，而且知道企業的文化，會更容易說服投資者」。

據外媒統計，今年首8個月，亞洲除內地以外的科技企業新股集資額已近80億美元（約624億港元），打破過去的年度紀錄，並大幅拋離去年全年不足20億美元（約156億港元）的金額。

●今年第3季港股IPO量額雙降

監管消息不斷拖累港股市況，連帶新股市場亦無運行。據東網統計，計及本周上市的兩隻新股，7至9月新股數目及集資額錄得「雙降」，上市宗數按年減少32.5%至27宗，合共集資734.8億元，按年下跌38%。

有投行人士指出，季內許多監管政策出台，資本市場出現波動是正常，故不少佐業對上市持觀望態度。隨着消息逐漸被市場消化，加上第四季向來是新股市場傳統旺季，相信積壓的需求會在下季釋放，看好第四季新股市場的表現。

第三季內已掛牌的新股共25隻，以上周五收市價計，當中56%已「潛水」。本港電子商務平台喆麗控股（02209）由首日上市收升5.48%，轉至累插52.74%，為表現最差股份，每手帳面累計虧損1,730元。內地牌電子商務零售及批發解決方案提供商優趣匯控股（02177）累挫49.57%，位列表現最差第二位，第三位則是尚未有盈利或收入生物科技公司心瑋醫療（06609），累跌44.26%。

同為生物股的騰盛博藥（02137）則成為累計表現最佳股份，首掛日僅升3.15%，至今累飆1.03倍，亦為期內唯一一隻累計升幅逾1倍股份。若投資者抽中而未放售，每手帳面獲利11,475元。

另邊廂，微創醫療（00853）旗下的手術機器人公司微創醫療機器人已通過聯交所上市聆訊，市傳其計劃集資7億至10億美元（約54.6億至78億港元），摩根大通及中金為聯席保薦人。