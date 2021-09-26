關注美國債務上限　全球股票基金走資1900億元

儘管全球多家央行準備或已經開始「收水」，但超寬鬆貨幣政策仍會持續一段時間。摩根大通經濟師估計，發達市場央行未來一年仍會淨買入1.5萬億美元資產，全球平均利率料僅升11點子，至1.48厘，仍較疫前水平低約80點子。瑞銀經濟師亦指，全球利率迄今的累積升幅仍少過上次加息周期，意味大部分央行的政策未來一年仍具刺激性。

聯儲局主席鮑威爾本周二及四將到國會作證，勢繼續受到關注。兩名地區聯儲銀行行長不約而同支持「收水」，克里夫蘭的梅斯特爾表示，支持於11月開始減少買債，並於明年上半年結束，又相信就業市場會持續改善，明年底前或達到加息條件；堪薩斯城的喬治亦稱，經濟已達到「顯著的進一步進展」的縮減買債門檻。

市場本周亦注視美國國會能否及時通過開支方案，避免美國政府於10月1日起關門，提高債務上限的議題預料亦是談判一部分，但外界相信債務上限問題還會拉鋸多數周。

與此同時，投資者有愈趨謹慎的迹象。美國銀行引述EPFR數據顯示，截止9月22日止一周，全球股票基金共流出242億美元（約1,887億港元），為2020年3月以來最多，亦是今年首錄資金外流。期內，美國股票基金的淨流出為286億美元，扭轉此前一周淨流入450億美元的勢頭，亦是自2018年2月以來最多。

財富管理公司Wellington Shields警告，美股市場中許多股票已跌至200天移動平均線以下，對大市是利淡信號。該公司指出，現時紐交所上市的股票中只有59%高於此標準，或處於上升趨勢，而當處於200天線以上的股票比率由超過80%降至不足60%，往往可能進一步跌至30%以下。

不過，Vanda Research資料顯示，散戶繼續奉行逢低買入，自上周一以來在美股市場投入48.4億美元，主要鍾情交易所買賣基金（ETF）如SPDR標普500ETF和追縱納斯達克指標的Invesco QQQ Trust，大型科技股和網紅股亦獲吸納。

此外，美國視像遊戲零售商GameStop（GME）今年初被散戶炒起，早於2019年押注GME的《沽注一擲》主角原型Michael Burry近日透露，收到美國證交會（SEC）的傳票。他於今年1月曾形容GME升勢危險。