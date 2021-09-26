睇樓1年首置客扑錘　822萬購堅尼地城珍珠閣

二手市場優質放盤仍有捧場客，堅尼地城珍珠閣海景兩房單位，放盤僅1星期，即獲市場睇樓1年的首置客以822.8萬元承接，呎價約2萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●堅尼地城珍珠閣A座高層2室，實用面積約395方呎，兩房間隔，享海景，放盤約一星期，獲區內首置客以822.8萬元承接，實用呎價約20,830元，新買家為區內首置客，希望在父母家附近置業，並要求可望海的單位，睇樓一年，於網上看到上址放盤，立即聯絡約睇樓，第二天還價，果斷地比其他買家更早落訂，與原業主簽約入市，由放盤至成交僅約一星期。

●北角康澤花園A座高層4室，實用面積約601方呎，三房間隔，望山景，原先開價1,150萬元，放盤1個月，減價25萬元或2.2%，最終以1,125萬元成交，實用呎價約18,719元。

●東半山慧景園1座低層D室，實用面積約1,011方呎，套三房間隔及工人房，享山景，以2,790萬元易手，實用呎價約27,596元，新買家屬於用家，鍾情單位景觀，即決定承接。

●小西灣居屋富欣花園1座高層K室，實用面積約431方呎，兩房間隔，擁海景，原業主於已補價毛由市場叫價約668萬元放售，分支家庭經議價後，以663萬元承接，實用呎價約15,383元，屬市場價。

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九龍區

●長沙灣The Campton高層S室，實用面積約272方呎，開放式間隔，近期以14,500元租出，實用呎租約53元，業主於2021年1月以約600萬元購入，現租出享租金回報率約2.9厘，屋苑現時有約35個單位放租，月租叫價由13,500元起。

●長沙灣喜雅1座中低層B室，兩房間隔，實用面積約493方呎，以880萬元放盤3星期後，獲外區客接洽，議價後減價22萬元，以約858萬元成交，實用呎價約17,404元，新買家為首置客，睇樓兩次即入市自住。

●長沙灣及深水埗一帶新進屋苑9月暫錄逾20宗二手買賣，其中深水埗海峯佔2宗，平均實用呎價17,369元，項目中低層B室，實用面積約716方呎，套三房間隔，最初開價1,170萬元，現微減22萬元，以1,148萬元沽出，實用呎價約16,034元。

●大角咀利奧坊．曉岸2座低層H室，實用面積約252方呎，一房間隔，故吸引近日未能成功購入市區細價新盤準買家承接，成交價560萬元，較原叫價570萬元，調減10萬元，實用呎價約22,222元。

●黃大仙公屋鳳德邨4座低層6室，實用面積約442方呎，兩房間隔，未補價第二市場原先叫價335萬元，放盤兩星期，減價20萬元或6%，以315萬元沽出，實用呎價約7,127元，原業主於2014年購入上址，當時作價43萬元，持貨7年帳面獲利272萬元，期內升值約6.3倍。

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新界區

●將軍澳領都3座左翼高層C室，實用面積約728方呎，套三房連儲物室間隔，望山景，原先開價980萬元，及後兩度反價，最終以公司股權轉讓方式易手，成交價1,020萬元，實用呎價約14,011元。

●將軍澳維景灣畔9月暫錄15宗買賣，有望追平上月全月21宗，屋苑9月平均實用呎價約18,221元，成交包括9座中層H室，實用面積約498方呎，兩房間隔，最新以988萬元成交，實用呎價約19,839元。

●將軍澳居屋富康花園1座高層F室，實用面積約431方呎，兩房間隔，望市景，去年11月放盤，於未補價第二市場叫價528萬元，累減48萬元或9%，以480萬元成交，實用呎價約11,137元，創屋苑同類型單位新高，新買家為區外綠表買家。

●西貢匡湖居3期湖景閣低層F室，單位實用面積597方呎，兩房間隔，享內湖景，以983萬元連車位成交，實用呎價約16,466元，原業主於2011年5月購入上址，當時作價488萬元，持貨10年帳面獲利495萬元，物業期內升值約1倍。

●馬鞍山居屋富寶花園11座低層B室，實用面積約591方呎，三房間隔，望園景，已補價自由市場原先叫價659萬元，放盤長達兩年，最終以585萬元成交，實用呎價約9,898元。

●馬鞍山雅典居7座高層C室，實用面積約874方呎，套三房間隔，開價約1,450萬元，議價後以1,342萬元易手，實用呎價約15,355元，原業主於2010年以590萬元購入，持貨11年帳面獲利約752萬元，單位升值約1.27倍。

●沙田第一城18座高層B室，實用面積約515方呎，放盤僅1天，原先開價855萬元，象徵式微減4萬元，速以851萬元獲買家承接，實用呎價約16,524元，原業主早於1996年10月購入上址，當時作價262萬元，持貨近25年帳面獲利589萬元，期內升值約2.2倍。

●元朗溱柏7座低層F室，實用面積約511方呎，兩房間隔，望內園池景，原先開價695萬元，經議價後減價15萬元或約2.2%，新近以680萬元沽出，實用呎價約13,307元，屋苑9月累錄12宗二手買賣，平均實用呎價約12,691元，現時約有90個放盤，叫價由450萬元起。

●元朗PARK YOHO Sicilia第1B座高層單位，實用面積約449方呎，一房間隔，早前叫價約670萬元放售，吸引首置客洽商承接，雙方議價後終以660萬元承接，實用呎價約14,699元。

●屯門豫豐花園6座低層A室，實用面積約361方呎，兩房兩廳設計，原業主願意調整價格，減價24萬元，終獲區內首置客以486萬元購入作自住之用，實用呎價約13,463元，稍低於市價。

●屯門大興花園7座低層H室，實用面積約419方呎，兩房間隔，日前獲內地客家長承租，為子女在香港中學上學尋找居所，由於預繳一年租金，業主於是調整價格，減租1,500元，單位以月租11,500元氐出，實用呎租約27.4元。

●屯門居屋兆康苑C座中層3室，實用面積約455方呎，兩房間隔，業主增加議幅，減租800元，獲區內租客以月租11,200元承租，實用呎租約24.6元，若以同類型單位現時的銀行估值價約486萬元計算，租金回報率約2.8厘。

●荃灣萬景峯9月暫錄約4宗二手買賣，包括3座高層G室，實用面積約522方呎，兩房間隔，開價約1,200萬元，放盤數天，議價後以1,068萬元易手，實用呎價約20,460元，新買家為用家，近日決定轉租為買。