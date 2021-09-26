藍籌盤周末買賣創6周新低　黃埔花園劈150萬沽

樓市走勢缺乏方向，買家拒絕高追，過去周末期間一、二手市場齊吹淡風。代理行表示，全港10個主要藍籌二手屋苑期內只錄個位數成交，按周跌約20%，成交宗數創近6星期新低，更有大型屋苑業主劈價賣樓，馬鞍山新港城三房戶賣742.8萬元，低市價約6%。

中原表示，10大二手屋苑周六、日期間只錄8宗買賣，較對上一周再少兩宗，當中至少3個出現零成交情況。各區只有平盤才錄承接。市場消息透露，紅磡黃埔花園3期8座高層三房戶，減價150萬元，僅售1,000萬元，實用面積約754方呎計，呎價約13,263元，低市價約5至7%。

沙田第一城大單位樓價今年罕見低於千萬。消息稱，項目6座極低層單位，實用面積約853方呎，由於層數較低，景觀受影響，以998萬元低市價沽，呎價約11,700元。據了解，有銀行對上址網上估值近1,100萬元。

同位於新界東的新港城C座一個中層戶，世紀21奇豐莊瑞生指，該單位實用面積約490方呎，開價788萬元，放盤3個月，累減45.2萬元沽，呎價約15,159元。同類較低層單位，本月做價曾達810萬元。

此外，有二手業主寧損手都要賣樓。美聯李廣順稱，荃灣中心15座低層兩房單位，實用面積約329方呎，原業主因欲套現換市區樓，以約470萬元售出，呎價約14,286元，持貨約3年帳面蝕約19萬元。

新盤市場方面，市場消息透露，過去兩日售出約30伙一手單位，料有機會為近半年最少。信和置業（00083）旗下多個項目錄成交，包括觀塘凱滙沽兩伙，其中第3座6樓A室以1,768.96萬元售出，實用面積832方呎，呎價約21,261元。而維港滙項目共錄4宗，其中維港滙III沽3伙，售出單位包括1B座8樓G室，成交價887.5萬元，呎價約26,813元。

新鴻基地產（00016）的元朗錦田北PARK YOHO Napoli售出第20座12樓A室，成交價2,102.43萬元，呎價約17,908元。而期間恒基物業代理負責銷售的屯門青山公路青山灣段帝御‧金灣第5座地下6室連花園戶，成交價561.83萬元，呎價約19,853元。至於上周加推新價單涉179伙的南豐集團將軍澳日出康城LP10，消息稱，市場暫累收逾300張認購登記。