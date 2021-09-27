東方日報B1：加息周期啟動　全球樓泡高危

近期內地房地產爆發債務危機，正正為全球樓市「亮紅燈」，當這些年作為全球樓市最大買家的中國資金都在忙於在本土撲火，對海外資產的投資需求減弱之餘，甚或加大於海外售產套現的壓力，問題若持續發酵，或成為引發全球樓泡爆破的最後一根稻草！

今年以來疫情不退，加上通脹升溫，部分央行已率先加息以防通脹失控，而美國聯儲局近次會議亦已清楚交代縮減買債(即「收水」)時間表，預計加息周期將提早在明年展開，為全球貨幣政策由鬆轉緊、告別零息環境正式揭開序幕。嚴重偏離宏觀經濟基本面的全球資產泡沫盛宴，恐怕難以維持。

美國聯儲局於9月的貨幣政策會議決定，維持聯邦基金利率介乎0至0.25厘不變，惟議息聲明指出，若美國經濟繼續復甦，將確定很快落實縮減量化寬鬆(QE)政策，同時預期明年將會加息。據該局最新經濟預測，2022至2024年的聯邦基金利率預測中位數分別為0.3厘、1厘、1.8厘，意味到該局預測明年啟動加息起至2024年，美國將加息6至7次，可見美國提早於明年將重啟加息周期，已甚囂塵上。

高盛表示，如聯儲局明年中結束買債計劃，加息可能最早在明年9月展開積極討論，但相信要到2023年才落實加息，預期2023年和2024年分別加息兩次和3次。英倫銀行則可能較快行動，美銀表示，若強制休假計劃結束後就業市場仍穩定，或英倫銀行感受到通脹壓力，可能最快於12月加息，繼而明年5月再加息，而基本預測是明年2月加息。

事實上，今年以來已有多家央行率先啟動加息周期，其中，南韓成為亞洲首個上調利率的主要經濟體，而巴西央行在9月會議亦加息一厘，指標利率已由今年初的兩厘，上升至最新的6.25厘。至於俄羅斯央行今年已經加息5次，總加息幅度高達250個點子，最新政策利率為6.75厘。由此可見，隨着聯儲局加息路線圖清晰化，全球央行「鷹」聲瞭亮！

去年疫情爆發下全球央行推出超級QE，激化資產泡沫，全球樓市炒得火熱，高樓價已是全球主要經濟體面對的其中一個棘手問題。受到疫情嚴重打擊經濟，過去年多全球央行都實施量化寬鬆貨幣政策救市，市場資金氾濫，在零息情況下，持有現金形同資產貶值，故紛紛尋找高回報，致使大量資金湧入全球樓市。

另方面，疫下建屋進度受阻影響住屋供應，加劇供需失衡，原材料價格上升，令建屋成本上漲，多項因素驅使下，樓市泡沫全球蔓延，用家想置業安居已變成遙不可及的夢想。

此外，市傳香港地產商被中央要求協助解決房屋問題，不容許壟斷，引發本地地產股上周「洗倉」，板塊元氣大傷！分析指，中港規管漸睇齊下，港樓市的「遊戲規則」改變，新格局下發展商難迴避配合官方設法增加房屋供應的問題。

財經專家林一鳴認為，中央會加強對港的規管，並漸與內地城市睇齊，情況屬首見。基於不確定因素，投資者將會以沽貨為先，才導致上周地產股大幅調整。

他估計，香港就算未來兩、三年加息，幅度也不會超過兩厘，故單純看利率因素，對樓市影響暫看未必太大。他又表示，據各方數據，特別是目前新樓在建情況，可見未來數年私樓住宅供應會續跌，每年僅一萬多間。

可見，當局在增加住宅供應方面的能力着實有限。市場指出，正因當局在供應上「無能為力」，才促使內地官方打發展商主意，今年以來多次向發展商施壓，促請其「諗計」協助政府盡量增加中短期房屋供應，發展商必須有實際行動以作回應。

星級分析員、Portwood Capital董事總經理卓百德則認為，以美國目前經濟狀況，利率不可能會加到8至10厘去影響樓價。回顧過往數十年來推低樓價的最大原因，是全球金融危機及政策的重大轉變，針對後者，他認為不大可能發生，因中港均依賴樓市，例如香港過往的高地價一直為政府庫房貢獻良多。他續表示，內地的樓市成交佔國內生產總值(GDP)達28%，故政府不願看見樓市大跌，最近內地專注於解決內房企業債務問題，正是要排除金融系統性風險。

事實上，股市向來被視為反映未來經濟的指標，經過上周一的地產股「大地震」，借用日資券商大和的一句說話，現時香港地產業不在於市場有多危險或驚恐，而是在於地產商有多大能力去適應新的政經環境。

美資券商摩根士丹利預測，在最「熊」的情景之下，即假設明年供應大升，包括公私營住宅總供應由目前每年3.5萬伙，驟增至7.3萬伙；另假設需求減少，即在本地住滿7年的「新香港人」不買港樓，以及港人移民，令整體住宅需求由通常的4.3萬個，降至3.8萬個，令樓價明年底或大跌20%。

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