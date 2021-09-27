紐油連升5周　道期升過百點

●踏入亞洲時段，美匯指數報93.29；港匯見7.7854；離岸人民幣(CNH)報6.4599；美元兌日圓處110.75；歐元企1.1718，英鎊報1.3663。金價報1,748.92美元。布油報77.81美元，紐油企74.62美元。比特幣報4.29萬美元。道指期貨升過百點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水130點。

●道指上周五收報34,798點，升33點或0.1%；標指收報4,455點，升6點或0.15%；納指收報15,047點，跌4點或0.03%。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報23,997點，跌194點或0.81%。

●即月恒生指數夜期收報23,981點，跌187點，低水211點，成交19,554張。

●外媒報道，恒大一筆面值20.3億美元的美元債券的還息死線(9月23日)已過，但債權人並未收到恒大需要支付的8,350萬美元利息。目前，恒大正進入30天的寬限期，如果寬限期過後仍未支付該筆利息，將正式觸發債務違約。

●恒大汽車公布，經慎重考慮後，公司與海通證券雙方同意終止上市輔導協議，並將會向中國證券監督管理委員會深圳監管局報告，不再繼續發行人民幣股份。

●中國海洋石油公布，為了在維持其國際發展策略同時，通過股權融資進入中國資本市場，以及完善其資本架構，公司擬進行人民幣股份發行。

●美國克里夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特(Loretta Mester)表示，美國經濟已達到聯儲局「收水」的門檻，相信應在11月開始縮減買債措施，更指明年底前可望符合加息的條件。

●受美國禁令影響，中國手機生產商華為上周五(24日)表示，今年智能手機業務收入急跌逾300億美元。

●隨着美國兩黨在債務上限問題上僵持不下，外媒報道，兩黨政策中心(Bipartisan Policy Center，BPC)上周五(24日)發布一項研究指出，若情況依然未能解決，聯邦政府可能在10月15日至11月4日的時間內，開始無法支付部分到期款項。

●紐約11月期油收報每桶73.98美元，升68美仙或0.93%，創7月中旬以來收市新高，全周計累升約2.8%，連續5周錄得上漲。布蘭特11月期油收報每桶78.09美元，升84美仙或1.09%，創2018年10月以來收市新高。

●紐約12月期金收報每安士1,751.7美元，升0.1%，全星期計大致平穩。

●英國富時100指數收報7,051點，跌26點或0.38%；法國CAC指數收報6,638點，跌63點或0.95%；德國DAX指數收報15,531點，跌112點或0.72%。

在前列腺癌藥物Lynparza的試驗顯示出積極結果後，

●外媒報道，美國聯儲局主席鮑威爾表示，美國經濟正在經歷「根本性轉變」，人們和企業正在適應「新現實的需求」。