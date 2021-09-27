瑞銀：中國寵物市場「錢」景可觀

中國寵物行業起步晚，目前仍處於快速發展期，對標海外市場，中國寵物市場仍有較大的發展空間。近年來隨着本土企業加大布局內地市場，國產替代的腳步正在加快。

2020年，中國寵物市場的規模為2,065億元人民幣(下同)，過去10年中國寵物市場規模的複合年均增長率(CAGR)達到了31%。根據互動模型，對標發達國家，2025年中國寵物市場規模可達到5,000億元以上(CAGR為20%)，一方面，中國養寵滲透率偏低，單身人群的增多以及高齡化的加速，將提升中國養寵滲透率；另一方面，中國人均寵物消費額仍有提升空間。80後/90後和高收入人群逐漸成為中國寵物市場的消費主力，對產品的定位更加品質化和高端化；同時，智慧產品的出現以及寵物更加精細化的管理都將提升人均寵物消費額。

寵物食品是寵物板塊最大的細分板塊(2020年佔比39%)，當前行業格局仍然分散，2020年中國前十大企業的市場份額僅為30%，且以海外企業為首，國內企業有望快速崛起，主要基於中國寵物行業規範程度的提升，電商管道的快速發展以及國產品牌認可度的上升。參照海外的發展經歷，中國有望出現優勢明顯的本土頭部企業。

中國高齡化趨勢明顯，根據國家統計局資料，2010年至2019年，中國65歲及以上的人口佔比從8.9%上升至12.6%；2019年，中國城鎮家庭寵物滲透率為17%，而日本為27%，南韓為26%，美國為67%，英國為44%，中國家庭寵物滲透率較低。2019年，中國城鎮人均寵物支出為5,561元，而美國的人均支出為7,900元。中國人均寵物支出仍有增長的空間。

參選美國和日本，中國寵物市場空間較大；若分別以美國和日本的城鎮家庭滲透率和單只寵物的消費額來看，中國寵物市場分別還有約7倍和2倍市場空間。中國寵物市場仍處於快速發展的階段，行業的空間較大，未來5年將繼續保持20%的高複合增速，當前的估值未充分反應中國寵物市場的高增長性。

國產寵物食品替代是否會加速？答案為是。參考數據，2020年，中國前10大寵物食品企業的市場份額為30%，而美國前5大寵物食品企業的市場份額達到了71%；電商成為中國寵物食品消費的第一大管道，銷售佔比從2010年的1%上升至2020年的61%；95後成為養寵人群中新的主力軍，2020年中國寵物行業白皮書調查顯示，70.9%的95後表示願意購買國貨和國潮產品。

瑞銀投資銀行研究部