陳政深：港股或下試23600點

聯儲局主席鮑威爾上周在議息會議後表示，如果就業情況良好，且經濟情況符合預期，聯儲局將於11月的議息會議啟動收水，同時預期在明年中完成縮減買債計劃。鮑威爾同時強調，收水及加息是兩件門檻完全不同的事。雖然聯儲局強調幾乎所有收水條件已獲滿足，但從市場的即時反應來看，鮑威爾的言論及聯儲局的取態，似乎仍屬偏鴿。

正如前述，鮑威爾將收水及加息區分，這無異於強調短期內仍未會加息，未來的資金成本仍會保持在低水平；而減買債在本質上，只是減少「印錢」的速度，但整體貨幣環境仍是偏向寬鬆，這從美聯儲的逆回購數字持續創歷史新高可以看出。

再者，目前的經濟數據仍未有足夠的說服力去顯示經濟已重回正軌，美國新申領失業救濟金人數，連續兩星期上升，而9月份的服務業乃製造業活動，增速均是一年以來最低，未來幾個月數據是否會展現經濟的動力，疑問似乎愈來愈大。美股在高位仍然反覆，技術走勢上似乎只屬調整，當中標普500指數在50天線有一定支持，這反映投資者對貨幣政策的前景並不過分悲觀。

然而港股的投資者則須加倍審慎，基本上在過去一段時間，港股似乎未有明顯的資金流入，踏入9月更有流走的迹象，個別板塊做好只是板塊輪動的結果，而非整體走勢的逆轉。恒指24,700至24,800點為7月及8月的底部支持，9月既然已見跌穿，上述水平已成阻力。上周反彈難以突破，指數下試23,600點的機會便愈來愈大。

艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)