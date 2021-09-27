潘梓生：聯儲擬收水　美匯指數蓄勢向上突破

過去一周的聯儲局及英倫銀行會議均為市場帶來一點意外，英倫銀行立場鷹派，甚至指出毋須等待買債計劃完結已可加息，本來走勢利淡的英鎊單日反轉上升近1%。聯儲局議息後鮑威爾的言論雖相對溫和，但在調低經濟增長目標的同時，提出可能於11月減少購債，更將加息預期時間提早，立場同樣明顯由鴿轉鷹。市場在鷹派信號宣布後不跌反升，反映市場大致消化聯儲局收水的節奏。

筆者認為央行立場轉鷹將繼續為市場帶來下行壓力，只是市場仍需時間醞釀更深度的調整。不過，現時央行政策明顯開始分野，英國、美國兩大央行開始由鴿轉鷹，相反歐洲央行雖表明將縮減緊急抗疫買債計劃(PEPP)，但額度及時間點均未有指明，加上不少官員表示仍擔心經濟發展，因此歐洲將有可能繼續維持現時寬鬆貨幣政策較長的一段時間。

歐元維持寬鬆，美元則開始逐漸收緊，兩者分野將繼續反映於匯價之上，美匯指數上升趨勢將有望延續。美匯指數近期呈緩慢上行，短期則正處於93至93.5之間整固，若然美匯指數整固完畢並突破93.5，相信美元升勢將會轉急，並有機會攀上95的水平。

Saxo Markets高級市場分析師 潘梓生