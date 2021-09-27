港股倒升　ATM領漲　滙豐飆3%

港股低開後隨即倒升，恒生指數曾漲316點，高見24,509點，暫維持近300點升幅。國企指數轉升近百點，科技指數升60點，主板成交逾400億港元。

大型科網股個別發展，美團倒升4.6%；騰訊升2.2%；阿里巴巴升0.6%；小米集團曾挫逾5%，暫跌3.4%；快手跌1.7%；

其他重磅股撐市，回歸A股的中國海洋石油升4.7%，是表現最佳藍籌；中國平安漲3.4%；滙豐控股升3%；建設銀行升1.3%；香港交易所升0.8%；中國移動升0.7%；友邦保險升0.1%。

【09:20】港股窄幅上落 ATMX偏軟 中海油飆3%

港股開市偏軟，恒生指數跌60點，報24,131點；國企指數低開17點，報8,587點；科技指數跌11點，報6,148點。

大型科網股拖低大市，騰訊跌0.2%；阿里巴巴跌1.4%；美團跌0.5%；小米集團跌0.9%。

其他重磅股表現牛皮，友邦保險跌0.4%；香港交易所及建設銀行跌0.3%。滙豐控股升0.7%重上40元；中國移動升0.3%；中國平安升0.1%；

「三桶油」跟隨油價做好，中國海洋石油啟動回歸A股，股價飆3.4%；中國石油及中國石化高開1.6%及1%。