【產經直播】港股博反彈風險大？
2021年09月27日 09:34
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港股過去兩周累挫逾2,000點，恒指24,000關危危乎，中國恒大(03333)債務危機仍在發酵，美國提高債務上限法案能否通過亦屬未知之數，博反彈風險大？
小米(01810)周一(27日)舉行發布會，再推新手機系列「Xiaomi Civi」，主打年輕人市場，被認為是要挑戰在內地更受年輕人歡迎的手機品牌OPPO和vivo，不過，小米手機近日在歐洲捲入內置監聽及審查功能風波，股價短期內難有起色？
中海油(00883)擬回A，周日(26日)發公告宣布為了維持其國際發展策略同時，通過股權融資進入中國資本市場，以及完善其資本架構，公司打算在上證主板公開發行不超過26億股人民幣股份，佔公司股本約5.82%，建議獲得董事會批准通過，有待中國證監會批准後實行。消息可刺激中海油股價？
中國商務部指，今年首8個月，新車銷售約1,655.6萬輛，按年增長13.7%；新能源汽車銷量大幅增長，期內銷售179.9萬輛，按年增長1.9倍，預計今年全年汽車銷售有望正增長，扭轉連續3年下跌趨勢，汽車股前景不錯？另外，吉利汽車(00175)母公司為拓展電動車業務，預計至2025年，旗下的易易喚能在全球營運的電動車智能換電站將多達5,000個，該股可看高一線？而一向有部署新能源車主題ETF，如GX中國電動車(02845)的投資者，買入相關ETF認購證又是否值博？
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