中海油股價曾飆5%　公司啟動回歸A股程序

中海油公布，為了在維持其國際發展策略同時，通過股權融資進入中國資本市場，以及完善其資本架構，公司擬進行人民幣股份發行。

於9月26日，董事會批准建議的人民幣股份發行、特別授權及相關事宜(包括建議修訂組織章程細則)，惟需取決並受限於(其中包括)市場狀況、股東於股東特別大會上的批准，以及取得必要的監管批准。

公司表示，人民幣股份發行僅涉及發行新股，而不涉及現有股東出售股份。公司建議首次發行不超過26億股人民幣股份，佔公司股本約5.82%，及於人民幣股份發行完成後公司經擴大股本約5.5%。公司及主承銷商可行使超額配股權，超額配發最多為人民幣股份發行初始規模15%的人民幣股份。

董事會認為，人民幣股份發行將使公司在維持其國際發展戰略的同時，能通過股本融資進入中國資本市場，並改善其資本結構。董事會認為建議的人民幣股份發行將提升公司企業形象、更好地滿足公司資本支出的需求、拓寬公司籌資渠道、改善公司的資本架構並進一步鞏固集團的財務狀況及向集團提供營運資金。