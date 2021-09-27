憂慮政策左傾　德國富豪紛紛將資產轉到瑞士

德國周日(26日)舉行國會聯邦議院選舉，社會民主黨有望以些微優勢勝出大選，是該黨2005年以來再次執政。擔憂德國政治可能「向左轉」，當地富豪已開始將資產轉移到瑞士。

外媒報道，如果德國由社民黨與綠黨組成的聯合政府領導，可能將重提財富稅及加徵遺產稅等針對超級富豪的稅項。當地律師表示，家族企業正處於高度戒備狀態。德國銀行家及稅務律師則透露，目前當地富豪紛紛將資產轉移至瑞士。

國際結算銀行的資料顯示，瑞士的銀行裡屬於德國家族或企業的存款，在今年第一季攀升近50億美元，至375億美元(約2,925億港元)。當中不包括股票、債券以及其他金融性產品。消息人士透露，由德國轉至瑞士的資金流持續增加，一位瑞士銀行家直言，如果德國政局太過左傾，有幾家德國企業已經考慮到國外立足。

儘管瑞士政府近年努力洗刷避稅天堂的形象，從德國富豪急急將資產轉移到該國來看，許多人仍視瑞士為停泊財富的最佳地方。去年因為周邊國家的緊張關係，加上新冠肺炎疫情對經濟的衝擊，讓政治相對穩定的瑞士更具吸引力，大量資金流入，使得瑞銀、瑞士信貸與寶盛集團等大型銀行受益。