油價續漲！高盛料布油見90美元　短期保持強勢

國際油價周一延續漲勢，大行認為全球石油市場將強勢，預計這種趨勢短期內不會消退。

外媒報道，高盛該行分析師將布蘭特期油年底價格預測上調10美元，至每桶90美元；同時將2023年的油價預期上調20美元，至85美元。

高盛預計，近期需求反彈將強於預期，全球供應低於普遍的預測。該行表示，由於有更多國家在意識到疫苗可以有效抑制Delta變種病毒後紛紛重新開放，另方面，颶風艾達令大量的美國原油供應出人意料地得到消耗，而石油輸出國組織(OPEC)及其盟國難以快速增加產量。此外，該行指缺乏長周期鑽井項目的支出，以及頁岩油公司將更多資金返還給股東，而不是將其再投資於油田，意味着長期價格將上漲。

荷蘭國際集團大宗商品策略主管Warren Patterson稱，原油價格繼續受到對能源市場供應緊張的廣泛擔憂支撐，需求似乎在近期會強於預期。同時，很明顯由於颶風艾達造成的供應損耗目前超過3,000萬桶，市場較預期緊張得多。在第四季即將來臨以及北半球進入冬季之際，許多市場觀察人士已經預示價格將進一步上漲。

國際油價最新升逾1%，紐約11月期油報每桶75.06美元，升1.46%，布蘭特11月期油報每桶79.19美元，升1.41%。