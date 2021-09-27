【高盛推介】小米見半年新低 看反彈留意貼價購證
2021年09月27日 10:53
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（中新社圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：小米集團上周五(24日)跌約1.8%，周一(27日)繼續下跌。早上低開約0.9%後跌幅擴大，最低見20.8港元，為半年新低。最新報21.45元，跌約2.9%，目前為連續第3日下跌。
有券商指上月中國智能手機付運量達2,310萬部，按年跌10%，及付運數字仍然疲弱，料較明顯的復甦亦不會在未來數月出現。據小米報表披露，小米上周五於聯交所回購444萬股，涉資約9,873萬元。
觀察個股輪證資金流向，可見上周資金持續部署認購證，4個交易日皆錄得資金流入，合共約980萬元。認沽證則於上周五獲資金轉向流入，有約80萬元。
牛熊證方面，則見上周五部署牛證的資金主要沽出，並見有部分轉倉至20元收回區域的產品。而上周五部署熊證的資金則主要沽出遠熊，流入的資金則集中在24元收回區域的產品。
觀察港股通資金流向，則見港股通在上周四(23日)重開後，北水繼續沽出小米，上周四及上周五共錄得約4.4億元資金淨賣出。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意屬行使價22至26元間、2個月期以上產品中，槓桿最高之一的小米購證(26730)。高槓桿選擇可留意年期約3個月的低面值小米購證(24947)。牛證方面的近牛選擇可留意小米牛證(53283)，與現價有約1.5元收回距離。遠牛選擇可留意小米牛證(68266)，與現價有約2.5元收回距離。
小米購證26730，行使價25.55元，2022年2月17日到期，實際槓桿6.3倍，貼價、行使價22至26元間、2個月期以上產品中，槓桿最高之一。
小米購證24947，行使價26.23元，2021年12月28日到期，實際槓桿8.7倍，高槓桿、低面值。
小米牛證53283，收回價20元，行使價19.6元，換股比率50，槓桿比率11.6倍，相近收回價近牛中街貨較低。
小米牛證68266，收回價19元，行使價18.6元，換股比率50，槓桿比率7.5倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
小米沽證25514，行使價22元，2021年12月24日到期，實際槓桿5.0倍，貼價、低街貨。
小米熊證52986，收回價26元，行使價26.4元，換股比率50，槓桿比率4.3倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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