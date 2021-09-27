中央對25家金融單位開展常規「巡視」

內地官媒公告，19屆中央第8輪「巡視」將對25家金融單位「黨組織」開展常規「巡視」。

中共中央政治局常委、中央巡視工作領導小組組長趙樂際表示，深入細致開展巡視工作，堅守巡視定位發現和推動解決突出問題，充分發揮巡視利劍作用，有力促進金融業高質量發展。

趙強調，要緊扣金融行業不同板塊、不同單位、不同層級特點，把握共性、突出個性，找准找實被巡視黨委(黨組)存在的突出問題，增強巡視的科學性精准性實效性。着力查找落實黨中央關於金融工作重大決策部署，推進服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革三項任務方面的問題。

上述單位包括中國人民銀行、銀保監會、證監會、外匯管理局、中國投資、國家開發銀行、中國進出口銀行、中國農業發展銀行、中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行、中國中信集團、中國光大集團股、中國人民保險集團、中國人壽保險集團、中國太平保險集團、中國出口信用保險公司、上海證券交易所、深圳證券交易所、中國華融、中國長城資產管理、中國東方資產管理、中國信達資產管理等。